فردا در تاريخ

آغاز عمليات قدس 3 :





درچنين روزي درسال 1364هجري شمسي عمليات قدس3 درمنطقه دهلران بافرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و با رمز عملياتي يا امام جعفر صادق (ع) آغاز شد ، اسارت ونابودي شماري ازافراد وادوات ارتش رژيم بعثي وهمچنين آزاد سازي بخش هايي ازميهن اسلامي ازنتايج اين عمليات بود، درحالي كه رژيم بعث عراق با به راه انداختن موج تبليغات منفي عليه مواضع جمهوري اسلامي سعي درتضعيف اين مواضع داشت، فرماندهان سپاه طرح هاي خود را براي بررسي زيرساخت هاي عمليات قدس 3 ارائه دادند. قدس 3 با برنامه ريزي وروشنگري كامل توسط نيروي زميني سپاه تنظيم وبا هدف ضربه زدن به دشمن وانهدام تجهيزات نظامي نيروهاي بعث درمنطقه عملياتي جنوب دهلران اجرا گرديد. دركتاب كارنامه توصيفي عملياتهاي دفاع مقدس آمده است: انهدام پانزده دستگاه خودروسنگين، چهاردستگاه تانك، پانزده قبضه خمپاره انداز شصت وهشتاد ميليمتري، شش قبضه تفنگ يكصد و شش ميليمتري و ده انبار مهمات دشمن، كه شاخص نتايج اين نبرد است در پرونده قدس 3 به يادگار مانده است. هميچنين طي اين عمليات گردان يك ودوازتيپ 805 عراق منهدم وپمپ بنزين قرارگاه دشمن دراين منطقه به كلي نابود گرديد. آمارتلفات دشمن 400 كشته، 1000 زخمي و 70 اسير بود.

تولد علامه حلي :

درچنين روزي درسال 682هجري قمري علامه حلي « فخر المحققين» نابغه بزرگ ، فقه ومحقق والامقام به دنيا آمد . حسن بن يوسف بن علي بن مطهر حلي ، معروف به علامه حلي ، يكي از اعجوبه‏ هاي روزگار است كه درفقه واصول و كلام ومنطق و فلسفه و رجال و غيره‏ كتاب نوشته است ، در حدود صد كتاب از آثار خطي يا چاپي او شناخته شده‏ كه بعضي از آنها به تنهائي ( مانند تذكره‏الفقهاء ) كافي است كه نبوغ او را نشان دهد . علامه كتب زيادي در فقه دارد كه غالب آنها مانند كتابهاي‏ محقق حلي در زمانهاي بعد از او طرف فقهاء شرح و حاشيه شده است . در فقه شاگرد دائي خود" محقق حلي" و در فلسفه و منطق شاگرد خواجه نصيرالدين طوسي بوده است ، فقه تسنن را نزد علماي اهل تسنن تحصيل‏ كرده است . او استادان بسياري داشته است كه از ميان آنها ميتوان به خواجه نصير الدين طوسى،كاتبى قزوينى،حكيم منطقى شافعى معروف به‏دبيران اشاره كرد و از اساتيد علوم منقول او مى‏توان از دايى با فضيلت‏خويش،محقق حلى،ووالد ماجد خويش،شيخ سديد الدين يوسف و سيد احمد بن طاوس و برادرش سيدعلى بن طاوس و ابن ميثم بحرانى و پسر عموى مادر خويش،شيخ نجيب الدين يحيى‏و شيخ تقى الدين عبد الله بن جعفر بن على صباغ حنفى و شيخ عز الدين فاروقى‏واسطى اشاره نمود . همچنين وي داراى حوزه وسيع و پربركتى بوده است و شاگردان متعددى از مكتب فقه واصول او فارغ التحصيل گرديده‏اند و جالب توجه آن است كه خواجه نصير الدين‏طوسى را از شاگردان فقهى او به شمار آورده‏اند،آنچنان كه او استاد معقول و رياضيات‏علامه بوده است و اين نوع مبادله و تفاهم فرهنگى در جمع دانشمندان ما بى‏سابقه نبوده است. ( شهيد مرتضي مطهري ، خدمات متقابل اسلام و ايران )

سيد مصطفى تفرشى،صاحب كتاب‏«نقد الرجال‏»مى‏گويد:«علامه آن قدرفضيلت و شان و اعتبار دارد كه بهتر آن است كه توصيف نشود،چون توصيفها وتعريفهاى من چيزى بر شان او نمى‏افزايد.او بيش از هفتاد جلد كتاب دارد كه هر كدام نشانگر نوعى از فضيلت و نبوغ و علم و دانش اوست...». الابحاث المفيده في تحصيل العقيده ، ابطال الجبر، الفين بين الصدق و المين ، تبصرة المتعلمين في احكام الدين ، تذكرة الفقهاء ، تسليك الاذهان الى احكام الايمان ، تلخيص الكشاف ، تلخيص المرام في معرفة الاحكام ، ،منهاج الاستقامه ، القواعد و الارشاد از مهمترين آثار اويند . آن عالم رباني سرانجام پس از عمرى تلاش و كوشش در راه احياى شريعت حقه اسلام ،در بيست ويكم محرم الحرام‏726 هجرت در حله به ديار باقي شتافت . پيكر مطهر مطهر حلي را در جنب رواق مطهر مرتضوى(ع)از ايوان طلا دفن كرده اند .



سالروز انتشار روز نامه اطلاعات :





در چنين روزي نخستين شماره روز نامه اطلاعات در سال 1305 هجري شمسي ، به عنوان روزنامه عصر به جمع اهالي مطبوعات پيوست . روزنامه اطلاعات در دوره انقلاب اسلامي كمك هاي فراواني در جهت اطلاع رساني وقايع انقلاب به مردم كرد . اين روز نامه تنها در سطح روز نامه باقي نماند و امروز علاوه برروز نامه ، مجلات مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي و ادبي نيز به چاپ مي رساند .



اعدام باب :

در چنين روزي در سال 1850 ميلادي ميراز محمد علي باب اعدام شد . ميرزا محمد علي باب، موسس فرقه ضاله بابيه كه از چندي پيش دريكي از زندان هاي آذرباييجان محبوس بود در چنين روزي به دستور ناصر الدين شاه به همراه همكار خود اعدام شد . فرقه بابيه ، فرقه اي ساخته و پرداخته استعمارگران بوده است كه بازماندگان اين فرقه هنوز هم منويات دولت هاي استعمارگر و استثمارگر را دنبال مي كنند ودرزير چترحمايتي آنان به سر مي برند .



تولد آن وارد رادكليف :

آن رادكليف نويسنده دوره گوتيك انگلستان در چنين روزي در سال 1764ديده به جهان گشود ."ايتاليايي" عنوان مهترين اثر اوست .



تولد فرانز بواس :

در چنين روزي در سال 1858 فرانز بواس مردم شناس و زبانشانس آمريكايي به دنيا آمد . مهمترين اثر اين دانشمند علوم انساني "ذهن مردم ابتدايي" نام دارد .



تولد لئونارد پناريو :

لئوناردپناريو موسيقيدان ، در چنين روزي در سال 1924 ديده به جهان گشود .او پيانو را به زيبايي مي نواخت . مهمترين اثر وي ، "ال اي فيلارمونيك" نام دارد .



روز استقلال آرژانتين :

اين كشور در آمريكاي جنوبي در شرق رشته كوه آند و در منطقه معتد له جنوبي واقع شده است . نژاد مردم آن سفيد ، زرد ، سياه ، سرخ و دورگه است . اكثر مردم اين كشور پيرو مذهب كاتوليك اند و به زبان اسپانيايي تكلم مي كنند . حكومت اين كشور جمهوري فدرال است . آرژانتين در سال 1816 در چنين روزي از اسپانيا مستقل شد و در چهاردهم اكتبر سال 1945 عضو سازمان ملل متحد گرديد . پايتخت اين كشور بوينس آيرس نام دارد .



نخستين عمل جراحي :

