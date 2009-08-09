امنیت باید به روش غیرنظامی به جامعه القا شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ محمد کاظم تقوی ظهر یکشنبه به مناسبت روز خبرنگار در جمع خبرنگاران افزود: در جامعه کنونی تمهیدات فیزیکی و انتظامی نمی تواند القا امنیت کند بلکه رسانه ها با اطلاع رسانی مناسب می توانند جامعه را به سوی پیشگیری از معضلات اجتماعی سوق دهند.

جانشین فرماندهی انتظامی خراسان رضوی، به رسالت مهم خبرنگاری در راستای اطلاع رسانی صحیح اشاره کرد و گفت: رسالت مطبوعات همراه با تفکر سالم باید صورت پذیرد تا این تفکر موجب جلوگیری از جرم در پیشگیری اجتماعی نقش بسزایی را ایفا کند و ارتباط مستقیم و تنگاتنگی بین رسانه ها و امنیت روانی وجود دارد.

سرهنگ تقوی در خصوص ارتباط ناجا با رسانه های مختلف ادامه داد: ایجاد امنیت وظیفه نیروی انتظامی و احساس امنیت بر عهده مطبوعات و رسانه ها است چرا که خبرنگاران رابطی بین مردم و مسولان تلقی می شوند و موضوعات مطروحه را براساس ادراک صحیح منتقل و به رشته تحریر می آورند.

وی از برگزاری دوره آموزشی در مهرماه سال جاری خبر داد و تصریح کرد: در راستای هدف پلیس مردم دار و پاسخگو به مردم این دوره در مهرماه با حضور 2400 نفر برگزار می شود که امیدواریم شاهد ماموریت های پلیس با منش اسلامی اعتماد سازی در بین مردم را شاهد باشیم.

همچنین وی به استفاده از سلاح سرد و به ویژه چاقوهای غیر متعارف در جامعه اشاره داشت و افزود: متاسفانه فرهنگ غلط حمل چاقو در بین جوانان موجب انجام 98 درصدی قتلها شده است که این کالا به صورت قاچاق وارد کشور شده و در بازار فراهم است و در این بین وجود قانونی در این خصوص بسیار خالی است.

وی در این خصوص اضافه کرد: در این راستا دو بعد فرهنگ سازی و تصویب قانون در خصوص پدیده ورود و فروش چاقوهای غیر متعارف به بازار مد نظر است که جهت کاهش این امر و وجود قانون به همکاری اصناف گمرک و سازمان قضایی نیاز است.

همچنین این مقام انتظامی از روند مطلوب نیروی انتظامی خراسان رضوی خبر داد و افزود: اقدامات نیروی انتظامی از ابتدای سال جاری تاکنون در مرز شامل 81 درگیری، غنمیت گرفتن مواد مخدر، انهدام 38 باند مواد مخدر، توقیف 186 دستگاه خودرو، 51 موتور سیکلت و دستگیری 5077 نفر عوامل مواد مخدر شده است.

جانشین فرماندهی انتظامی خراسان رضوی ادامه داد: نیروی انتظامی خراسان رضوی شاهد کاهش 18 درصدی وقوع قتل، 9 نزاع فردی، 25 درصد سرقت مسلحانهف 22 وقوع آدم ربایی و گروگان گیری، 32 درصد شکایت از پرسنل ناجا و 15 درصدی انتقاد به عملکرد بوده است.

این مقام انتظامی از تقویت و آموزش مامورین در قالب رفتار سازمانی در ماموریت های پلیس 110 خبر داد و خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی در راستای افزایش امنیت در سطح مشهد نصب و استقرار 31 ایستگاه پلیس در نقاط مختلف شهری، راه اندازی تقویت گشت موتور سیکلت ها با عنوان گشت ذوالفقار و تشکیل 4 فرماندهی انتظامی در شهرستانهای جدید التاسیس را مدنظر خود دارد.

در پایان این مراسم پس از تقدیر از خبرنگاران رسانه ها مسابقه تیراندازی برگزار شد.