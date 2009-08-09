اخبار کوتاه از ورزش کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ با توجه به شرایط مناسب نور ورزشگاه انقلاب بازی های خانگی سایپا در لیگ برتر و در ماه مبارک رمضان امسال در ورزشگاه انقلاب اسلامی کرج برگزار خواهد شد.

پیش از این در سالهای گذشته این بازی ها به دلیل نارسایی نور ورزشگاه انقلاب در مجموعه ورزشی دکتر علی شریعتی برگزار می شد.

- سه گل ذوب آهن ضعفهای نارنجی پوشان را نشان داد

هفته اول لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در حالی روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته برگزار شد که سایپا نماینده کرج در این رقابتها در اولین بازی در مقابل قهرمان جام حذفی و نائب قهرمان لیگ برتر سال گذشته شکست خورد.

در این بازی که در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد، نارنجی پوشان با ارائه یک بازی سر درگم و ناهماهنگ و ضعف شدید در خط دفاع و دروازه با سه گل شکست خوردند تا مایلی کهن در هفته اول رقابتها طعم تلخ شکست را بچشد.

سایپا در هفته دوم این بازی ها روز جمعه 23 مردادماه در کرج پذیرای شاهین پارس جنوبی خواهد بود.

- قرعه کشی مسابقات فوتسال جام رمضان در 20 مردادماه

مسابقات فوتسال جام رمضان کرج از ابتدای ماه مبارک رمضان همچون سالهای گذشته در سه رده سنی ادارات، آزاد و پیشکسوتان برگزار خواهد شد.

در جلسه ای با حضور اعضای هیئت رئیسه و مسئولان کمیته فوتسال نحوه برگزاری مسابقات امسال و جوایز آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مراسم قرعه کشی این رقابتها روز سه شنبه 20 مردادماه در محل سالن اجتماعات اداره تربیت بدنی کرج برگزار شود.

اطلاعات مربوط به نحوه حضور در این مسابقات و شرایط برگزاری بازی ها طی چند روز آینده از طریق پایگاه اطلاع رسانی فوتبال کرج اعلام می شود.

- تعطیلی یکماه مسابقات فوتبال کرج

رقابتهای فوتبال باشگاه های کرج هم زمان با آغاز ماه مبارک رمضان به مدت یک ماه تعطیل خواهد بود.

پیش از این قرار بود برخی از بازی های لیگ برتر کرج در زمین شریعتی و زیر نور برگزار شود که با مخالفت هیئت فوتبال پس از پایان ماه مبارک رمضان پیگیری خواهد شد.

- عناوین برتر لیگ فوتسال بانوان کرج به هشتگردی ها رسید

رقابتهای لیگ فوتسال بانوان شهرستان کرج با شناخت تیمهای برتر دسته اول و دوم به کار خود پایان داد.

در این رقابتها دو تیم در دسته اول و شش تیم در دسته دوم حضور داشتند که در پایان در دسته اول شهر جدید هشتگرد الف به مقام قهرمانی رسید.

البرز در جایگاه دوم قرار گرفت و فرهاد سوم شد.

همچنین در دسته دوم نیز تیمهای شهر جدید ب، جاوید و کلاک به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

- تلاش و البرز فینالیست لیگ فوتبال پیشکسوتان کرج شدند

تیمهای تلاش و البرز با برتری در مقابل حریفان خود در مرحله نیمه نهایی لیگ فوتبال پیشکسوتان کرج دیدار نهایی اولین دوره این رقابتها را برگزار می کنند.

از مرحله نیمه نهایی این بازیها دو دیدار برگزار شد که در اولین بازی البرز با دو گل شهرداری صفادشت را شکست داد.

در دیگر بازی تلاش با سه گل یاران صحرانورد را از پیش رو برداشت.

بنا براعلام کمیته پیشکسوتان دیدارهای رده بندی و نهایی این رقابتها روز پنجشنبه 22 مرداد برگزار خواهد شد.

بازی رده بندی ساعت 16 و بازی فینال در ساعت 18 در محل زمین چمن شهیدان چپردار برگزار می شود.

- اعزام تیم بدمینتون نوجوانان دختر کرج به مسابقات قهرمانی کشور

تیم بدمینتون نوجوانان دختر کرج به مسابقات قهرمانی کشورکه در مشهد مقدس برگزار خواهد شد، اعزام می شوند. در تیم نوجوانان دختر کرج پگاه ولی جانی، مینا خلیفه، زهرا کهریزی، نگین تک زارع و فاطمه پزشک پور عضویت دارند. مربی این تیم راحله قاسمی و سرپرست مینا آقایی هستند. - برگزاری مسابقات آزاد پومسه دختران در رشته تکواندو به مناسبت ولادت امام زمان (عج) مسابقات آزاد پومسه دختران تکواندوکار در سالن بعثت کرج برگزار شد. در این دور از مسابقات در رده سنی نونهالان نرگس خلج مقام اول، مهرناز بزرگیان مقام دوم، زهرا کرمی مقام سوم و بهاره فیض الهی به مقام سوم مشترک دست یافتند. در رده سنی نوجوانان محدثه منتظری مقام اول، سحر قربانی مقام دوم، مریم صفری مقام سوم و فاطمه جمالی مقام سوم را کسب کردند. همچنین در رده سنی جوانان نیلوفر آسیاچی مقام اول، عاطفه کرمی مقام دوم، لیلا حیدری مقام سوم و آتوسا فرهمند به مقام سوم مشترک دست یافتند.

- برگزاری مسابقات دوچرخه سواری کورسی در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان مسابقات دوچرخه سواری کورسی در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در چهار باندی مهرشهر کرج برگزارشد. از این دور از مسابقات در رده سنی جوانان مهدی علمایی مقام اول، امیر رفیعی مقام دوم، پیمان مجدد مقام سوم و در رده سنی بزرگسالان برومند نظری مقام اول، ابراهیم وطن پور مقام دوم و مهدی باقری به مقام سوم دست یافتند. این مسابقات در حالی برگزار شد که 35 دوچرخه سوار، اداره راهنمایی و رانندگی، هلال احمر در آنجا حضور داشتند. - تیم جوانان دختر بدمینتون بار دیگر توانست جز 10 تیم برتر کشور قرار گیرد تیم جوانان دختر بدمینتون کرجی بار دیگر توانست از بین 32 تیم شرکت کننده جز 10 تیم برتر کشور قرار گیرد. نفرات منتخب در تیم جوانان دختر رژین ابراهیمی شهامت، غزاله رحمتی، فاطمه پزشک پور و مینا ابراهیمی شهامت هستند. این تیم توانست جواز شرکت در سومین المپیاد ایرانیان را کسب کند.

- برگزاری مسابقات فوتبال قهرمانی در آسارا

در این دور از مسابقات بازی های بخش آسارا با شرکت 13 تیم که با بازی تیم پیشکسوتان جاده چالوس افتتاح شد با صعود بر تیم شهدای سیرا، بسیج حسکندر، جاوید آسارا، شهدای سپهسالار باغ پیر به دور دوم رسیدند.

بازیهای دور دوم در گروه سه تیمی به صورت دوره ای انجام خواهد گرفت.

در پایان بازی های دور اول با اخلاق ترین تیم بسیج حسکندر و بهترین بازیکن محمد زندی بازیکن تیم باغ پیر شناخته شد.