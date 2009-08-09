جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان مهر در ارومیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این جشنواره که در سالن دو هزار نفری شهید باکری خانه جوان ارومیه برگزار می شود 850 ورزشکار پسر و 350 ورزشکار دختر در پنج رشته ورزشی شطرنج، فوتسال، آمادگی جسمانی، دوو میدانی و تنیس روی میز به مدت یک هفته با همدیگر رقابت می کنند.

مسابقه کتابخوانی، احکام و روخوانی قرآن از برنامه های جنبی این جشنواره فرهنگی و ورزشی است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در مراسم آغاز به کار این جشنواره گفت: این جشنواره با هدف ایجاد تعامل بین جوانان و نوجوانان استانها، تبادل افکار و کمک به شناسایی استعدادها و توانایی‌های این افراد برای چهارمین بار به همت سازمان بهزیستی کشور برگزار می‌شود.

ابوالحسن فقیه افزود: این دور از رقابت‌ها با بسیج همه جانبه همکاران ستادی به جهت هرچه بهتر برگزاری این مراسم انجام گرفته است.

وی در ادامه ورزش را هنری برای پرورش دادن جسم عنوان کرد و و بیان داشت: پرورش یافتن جسم و روح انسان سبب می‌شود تا در رقابت‌های مختلف پیروز و سربلند شود.

فقیه خاطرنشان کرد: تمام جوانان و نوجوانان قهرمانان صحنه زندگی هستند چون توانسته‌اند در صحنه‌های علمی، فرهنگی و هنری پیروز و افتخارآفرین باشند.

معاون سیاسی و امنیتی آذربایجان غربی نیز در این مراسم به تنوع خدمات بهزیستی اشاره کرد و افزود: خدمت به معلولان نوعی عبادت است و افراد فعال در این سازمان از جمله فداکارترین انسانها هستند.

جمشید محمدزاده ادامه داد: خدمت ‌رسانی در سازمان بهزیستی متفاوت ‌تر از سایر سازمان‌ها است و مسئولان استانی علاوه بر برنامه ‌ریزی و مشخص کردن برنامه‌های خود در کنار توجهات مادی به معلولات باید توجهات معنوی خود را افزایش دهند.

فرزندان مهر به کودکان مراکز شبه خانواده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی کشور اتلاق می شود.