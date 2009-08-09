عبدالله عبدالله دولت کرزای را به ناتوانی امنیتی متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "عبدالله عبدالله" طی سخنانی اعتراض آمیز در مورد عملکرد دولت افغانستان گفت امنیت انتخابات ریاست جمهوری این کشور آنگونه که باید تامین نشده است.

عبدالله که بعنوان اصلی ترین رقیب انتخاباتی "حامد کرزای" برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری در انتخابات دو هفته دیگر افغانستان است خاطرنشان کرد چالش جدی کرزای نبود امنیت کافی برای برگزاری این انتخابات است.

عبدالله در ادامه انتقادهای خود به کرزای افزود که حفاظت کامل از شرکت کنندگان در این انتخابات از سوی دولت صورت نمی گیرد. این در حالی است که وزارت کشور افغانستان به تازگی اعلام کرده شمار حملات تروریستی و سوء قصد به سیاستمداران و رقبای انتخاباتی طی هفته گذشته به بیش از 20 مورد رسیده است.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به خبرنگاران گفت دولت مرکزی در تامین امنیت کشور برای برگزاری انتخابات شکست خورده است. به گفته وی در ماه گذشته میلادی دو تن از کارکنان ستاد انتخاباتی اش مورد حملات تروریستی قرار گرفته اند. به تازگی نیز یکی از نامزدهای انتخاباتی از یک سوء قصد جان سالم به در برد.

گفتنی است عبدالله عبدالله از یاران نزدیک احمد شاه مسعود بوده و در دوران نبرد با طالبان به ‌عنوان سخنگوی جبهه مسعود و پل ارتباطی آنان با جهان شناخته می‌شد. وی همچنین بین سال‌های 2001 تا 2006 در دولت حامد کرزای وزیر امور خارجه افغانستان بوده است.