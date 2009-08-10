بیمارستان توحید جم موفق به کسب گواهینامه ایزو 10002 شد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، مهرداد حسین زاده یکشنبه شب در کنفرانس مطبوعاتی افزود: بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر نیز در سال گذشته موفق به کسب مقام سوم "طرح تکریم ارباب رجوع و سلامت اداری" در بخش خدماتی وزارت نفت شده است.

وی اظهار داشت: طی سال 1387 حداقل 38 طرح عمرانی و درمانی در بیمارستان توحید جم و درمانگاه های تابعه از جمله اتاق عمل ارتوپدی بیمارستان توحید، درمانگاه خانواده شهرک پردیس، درمانگاه کمپ بیدخون، مرکز سلامت کار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بخش تالاسمی بیمارستان توحید، بخش بستری 20 تخت خوابه بیمارستان توحید، درمانگاه نفت و گاز پارس و درمانگاه خانواده شهید تندگویان به بهره برداری کامل رسیده اند.

رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت استان بوشهر گفت: بازسازی کامل بخش اعزام پزشکی، بازسازی کامل درمانگاه مرکزی بوشهر، افزایش میزان حضور پزشکان متخصص قلب و عروق و رادیولوژی و ارتوپدی از 10 روز در ماه به حداقل 20 تا 28 روز در ماه، افزایش تعداد پزشکان متخصص داخلی بیمارستان توحید از 2 نفر به 4 نفر، افزایش تعداد پزشکان متخصص اطفال بیمارستان توحید از 2 نفر به 3 نفر، راه اندازی مرکز هدایت اورژانس شهرک شهید تندگویان از دیگر فعالیت های بهداشت و درمان صنعت نفت استان بوشهر در سال گذشته بوده است.

حسین زاده نصب دو دستگاه ایمپالس اوسیلومتری ( اسپیرومتری پیشرفته) در مراکز سلامت کار مجتمع گاز پارس جنوبی و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و تجهیز آزمایشگاه های طبی به دو دستگاه اتوآنالیزر و دو دستگاه سل کانتر و یک دستگاه الکتروفورز در سال گذشته را بسیار با اهمیت دانست و تاکید کرد: بسیاری از آزمایشهای پیشرفته با این دستگاه ها تنها در این منطقه از کشور انجام می شود.

رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت استان بوشهر گفت: مراکز درمانی تحت پوشش به 19 دستگاه آمبولانس پیشرفته مجهز شدند که نقش به سزایی در سرعت انتقال بیماران و مصدومان به مراکز درمانی داشته اند.

حسین زاده از افتتاح سه طرح بهداشتی درمانی با حضور سیف الله جشن ساز معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت در شهرستان جم و پارس جنوبی در سه شنبه هفته جاری خبر داد و گفت: این طرح ها شامل بخش بستری 24 تخته خوابه بیمارستان توحید جم با بالاترین استاندارد موجود در سطح کشور، درمانگاه پالایشگاه فازهای شش، هفت و هشت پارس جنوبی و سیستم جامع نرم افزاری بیمارستان توحید (HIS) است.

وی با بیان این که از ابتدای سال تاکنون پنج طرح عمرانی و درمانی زیر مجموعه بهداشت و درمان صنعت نفت در استان بوشهر به بهره برداری رسیده است، تاکید کرد: مساعدت و همیاری شرکت های عملیاتی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جهت ارتقای سطح بهداشت و درمان دراین منطقه بسیار ضروری است.