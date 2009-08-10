تدوین "مژدگانی برای ایلیا" آغاز شد

عطشانی به خبرنگار مهر گفت: تا کنون 40 درصد از این فیلم تلویزیونی تصویربرداری شده و از دیشب کار در لوکیشنی حوالی ونک ادامه دارد. تدوین فیلم همزمان انجام می‌شود. پیش‌تولید فیلم سینمای "دموکراسی در روز روشن" نیز اوایل شهریور‌ماه آغاز می‌شود و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته این فیلم مهرماه کلید می‌خورد.

فیلمنامه "مژدگانی برای ایلیا" را سیاوش دولتسرایی نوشته و علی جزینی آن را بازنویسی کرده است. در این فیلم امیرحسین صدیق، بهناز جعفری، کیانوش گرامی، رضا بنفشه‌خواه، یوسف خداپرست، علی صالحی و... بازی می‌کنند.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: حامد نمازی، صدابردار: هادی ساعدمحکم، گریم: علی حامدی، طراح صحنه و لباس: جاوید جاویدنیا، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: امیر آذین، مدیر‌تولید: اصغر عطشانی، جانشین تولید: محمدعلی نوری.

"مژدگانی برای ایلیا" و "دموکراسی در روز روشن" به تهیه‌کنندگی حجت الاسلام محمدعلی زم ساخته می‌شود.