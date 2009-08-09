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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۰۴

عباس نیاوند:

پیشگیری از خشکسالی نیازمند مدیریت جدی منابع آب است

پیشگیری از خشکسالی نیازمند مدیریت جدی منابع آب است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار گلستان با تاکید بر مدیریت مصرف بهینه گفت: برای پیشگیری از خشکسالی، مدیریت منابع آب باید جدی گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند بعداز ظهر یکشنبه در شورای حفاظت منابع آب استان در گرگان افزود: باید با مدیریت مدبرانه و اصلاح الگوی مصرف آب از ایجاد نگرانی و اضطراب در بین اقشار مختلف مردم جلوگیری کنیم و تبعات و خسارتهای احتمالی خشکسالی در سال جاری را به حداقل ممکن کاهش دهیم.

وی اظهار داشت: خشکسالی پدیده ای است که در سطح کل کشور با درجات متفاوت وجود دارد و اکثر استانهای کشور با این مشکل جدی نیز مواجه شده اند که برای برون رفت از این وضعیت و کاهش خسارات و صدمات ناشی از این شرایط نیازمند یک مدیریت هماهنگ، دارای برنامه و پیگیر هستیم.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت و احساس مسئولیت کلیه دستگاه های اجرایی در گذر از این مرحله بسیار اساسی است.

به گفته نیاوند، اولین برنامه و اقدامی که در مصرف بهینه آب باید آن را جدی گرفت، دعوت و آموزش مردم به صرفه جویی و قناعت در استفاده و بهره برداری از این نعمت خدادادی است.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان بیان داشت: دستگاه های اجرایی ذیربط و مرتبط به این موضوع باید فرهنگسازی در این خصوص را جدی بگیرند تا این باور و اعتقاد در شهروندان و کلیه مشترکان به وجود بیاید که آب نعمتی خدادادی، سرمایه ای ملی و حیاتی است که نسلهای آینده هم در آن سهیم هستند و هیچ توسعه ای بدون پاسداشت و استفاده بهینه از این سرمایه ملی محقق نخواهد شد.

وی یادآور شد: حفظ و تقویت بخش کشاورزی گلستان و کاهش آسیبهای جدی خشکسالی نیاز به برنامه ریزی های اساسی و توجه ویژه دارد.

وی با اشاره به خشکسالی سالهای اخیر، کاهش خسارات ناشی از کم آبی را نیازمند مدیریت بحران و فرهنگسازی عنوان کرد.
 
نیاوند افزود: باید سعی کنیم که در استفاده و مصرف بهینه آب مراقبت بیشتری داشته باشیم و با اتخاذ تصمیمات جدید از گسترش دامنه خسارات و زیانهای وارده ناشی از کم آبی و خشکسالی پیشگیری کنیم.

کد مطلب 926712

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