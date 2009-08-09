پیشگیری از خشکسالی نیازمند مدیریت جدی منابع آب است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند بعداز ظهر یکشنبه در شورای حفاظت منابع آب استان در گرگان افزود: باید با مدیریت مدبرانه و اصلاح الگوی مصرف آب از ایجاد نگرانی و اضطراب در بین اقشار مختلف مردم جلوگیری کنیم و تبعات و خسارتهای احتمالی خشکسالی در سال جاری را به حداقل ممکن کاهش دهیم.

وی اظهار داشت: خشکسالی پدیده ای است که در سطح کل کشور با درجات متفاوت وجود دارد و اکثر استانهای کشور با این مشکل جدی نیز مواجه شده اند که برای برون رفت از این وضعیت و کاهش خسارات و صدمات ناشی از این شرایط نیازمند یک مدیریت هماهنگ، دارای برنامه و پیگیر هستیم.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت و احساس مسئولیت کلیه دستگاه های اجرایی در گذر از این مرحله بسیار اساسی است.

به گفته نیاوند، اولین برنامه و اقدامی که در مصرف بهینه آب باید آن را جدی گرفت، دعوت و آموزش مردم به صرفه جویی و قناعت در استفاده و بهره برداری از این نعمت خدادادی است.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان بیان داشت: دستگاه های اجرایی ذیربط و مرتبط به این موضوع باید فرهنگسازی در این خصوص را جدی بگیرند تا این باور و اعتقاد در شهروندان و کلیه مشترکان به وجود بیاید که آب نعمتی خدادادی، سرمایه ای ملی و حیاتی است که نسلهای آینده هم در آن سهیم هستند و هیچ توسعه ای بدون پاسداشت و استفاده بهینه از این سرمایه ملی محقق نخواهد شد.

وی یادآور شد: حفظ و تقویت بخش کشاورزی گلستان و کاهش آسیبهای جدی خشکسالی نیاز به برنامه ریزی های اساسی و توجه ویژه دارد.

وی با اشاره به خشکسالی سالهای اخیر، کاهش خسارات ناشی از کم آبی را نیازمند مدیریت بحران و فرهنگسازی عنوان کرد.



نیاوند افزود: باید سعی کنیم که در استفاده و مصرف بهینه آب مراقبت بیشتری داشته باشیم و با اتخاذ تصمیمات جدید از گسترش دامنه خسارات و زیانهای وارده ناشی از کم آبی و خشکسالی پیشگیری کنیم.