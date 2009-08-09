احداث کمربندی خدابنده نیاز اساسی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در خدابنده، قبل از ظهر یکشنبه بر اثر تصادف سه دستگاه خودوری سبک و سنگین در میدان بسیج راکب یک دستگاه موتورسیکلت جان خود را از دست داد.

محمدحسین شهیدی ارقینی 23 ساله بر اثر برخورد با یک دستگاه بونکر حامل سیمان در دم جان خود را از دست داد و این حادثه بر اثر بی ‌احتیاطی راننده نیسان و تردد غیرمجاز خودروی بونکر به دلیل نبود کمربندی در این شهر رخ داد.

با توجه به اینکه شهر قیدار نقطه اتصال استانهای شمال‌غرب و جنوب‌غرب به شمال و مرکز کشور و یک محور گردشگری است نبود خیابان کمربندی اهالی این شهر را رنج داده و موجب تصادفات و وارد‌ آمدن خسارات جانی و مالی بر شهروندان می‌ شود.

ساخت کمربندی در سفر دور دوم ریاست جمهوری به استان زنجان به تصویب رسیده است اما با گذشت 9 ماه از تصویب آن هنوز اقدامی عملی در این زمینه انجام نشده است و خبری از تملک اراضی و آغاز عملیات نیست.

خودروهای سنگین نیز به دلیل نبود کمربندی از داخل شهر تردد می‌ کنند که در بسیاری از مواقع خسارات زیادی را به مردم وارد کرده و موجب نگرانی مردم و اهالی این شهر شده است.

مردم شهر خدابنده امیدوارند مسئولان امر هرچه سریعتر و با اجرایی کردن مصوبه دور دوم سفر ریاست جمهوری و هیئت ‌دولت به استان در زمینه تسریع در ساخت کمربندی نگرانی و دغدغه مردم این شهر را برطرف کنند.