بازرسی یک کشتی کره شمالی به دلیل ورود به آبهای هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک فروند کشتی کره شمالی بدون داشتن اجازه در آبهای هند توقف کرده و پس از تلاش نافرجام برای گریختن از دست کشتی گشت ساحلی هند مورد بازرسی قرار گرفته است.

روزنامه "تایمز هند" با انتشار این خبر در شماره روز گذشته خود نوشت : کشتی باری "MV Mu San" متعلق به کره شمالی بدون داشتن مجوز روز چهارشنبه در سواحل هند لنگر انداخته و پس از هشدار گارد ساحلی هند تلاش کرد از منطقه بگریزد.



سخنگوی گارد ساحلی هند با اعلام این خبر به روزنامه مذکور گفته است محل حضور کشتی کره شمالی در نزدیکی جزایر آندامان و نیکوبار بوده است.

بر اساس این گزارش، گارد ساحلی هند پس از متوقف کردن کشتی مشکوک به بازرسی آن پرداخته است. هم اکنون نیز ارتش هند و اداره اطلاعات این کشور در حال تحقیقات درباره این کشتی و بازجویی از 39 خدمه آن هستند.

روزنامه تایمز هند به نقل از افسر گارد ساحلی منطقه نیکوبار و اندامان نوشته است موارد مشکوکی درباره کشتی بازرگانی کره شمالی مشاهده شده است. این کشتی حامل شانزده هزار و پانصد تن شکر از تایلند به مقصد عراق بوده است.