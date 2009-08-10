مرکز ملی رقابت تشکیل می شود

داوود خانی در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت بازار بورس برای عرضه سهام شرکتهای دولتی که قرار است تا پایان امسال واگذار شود، گفت: بازار و خریداران سهام به سودآوری و انتظاری که از آینده شرکتهایی که سهام آنها واگذار می شود، توجه دارند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تعداد زیاد شرکتهایی که واگذار می شوند، ارتباطی با موضوع کشش بازار برای عرضه سهام این شرکتها ندارد، افزود: این در حالی است که سهام تمام شرکتها در بورس عرضه نمی شود.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از شرکتها خارج از بورس واگذار می شوند، تصریح کرد: این شرکتها نیز مشتریان خاص خود را دارند. به عبارت دیگر، هر شرکتی که عرضه می شود، هر سرمایه گذاری بسته به نوع رابطه با بازار سرمایه و بازار نسبت به خرید آن ابراز تمایل می کند.

خانی افزود: هر شرکت خاصی متقاضی خاص خود را دارد و ممکن است با توجه به شرایط خاصی که بر بازار حکمفرما می شود، متقاضی خاصی در مزایده ها شرکت کند.

وی با اشاره به این مطلب که وضعیت و کشش بازار در مزایده ها یک نوع ودر بورس نوعی دیگر است، بیان کرد: این وضعیت و کشش بازار قابل پیش بینی نیست، ولی ممکن است که چندین شرکت عرضه شود و خریداران به این نتیجه برسند که می توانند سهام شرکتهای عرضه شده را خریداری کنند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به تشکیل شورای رقابت و جلسات آن به عنوان آخرین نهاد قانون اجرای سیاستهای اصل 44 گفت: به زودی تشکیلات مرکز ملی رقابت که بازو و دبیرخانه شورا است توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت پیشنهاد می شود.