30 درصد مدالهای مازندران متعلق به ورزشکاران قائمشهری است

به گزارش خبرنگار مهر در قائمشهر، ابوالفضل خواجه محله بعداز ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران ورزشی قائمشهر با اشاره به اینکه قائمشهر برای چهار سال متوالی رتبه اول استان را در مدال آوری کسب می کند، اظهار داشت: شهرستان قائمشهر قطب ورزش مازندران و در برخی رشته ها نیز در کشور قطب است.

وی با بیان اینکه 36 تیم قائمشهری سال گذشته در مسابقات استانی شرکت کردند، خاطرنشان کرد: 18 اعزام به مسابقات قهرمانی کشور، چهار میزبانی مسابقات قهرمانی کشور، حضور در 9 لیگ مختلف، اعزام 10 تیم به مسابقات لیگ کشور، میزبانی 15 مسابقه لیگ کشوری گوشه ای از فعالیتهای ورزشی شهرستان قائمشهر در سال گذشته است.

خواجه محله ضمن تقدیر از حمایتهای استاندار مازندران از پروژه های ورزشی شهرستان عنوان کرد: زمین چمن استادیوم شهید وطنی قائمشهر با مشارکت استانداری، اداره کل تربیت بدنی و باشگاه نساجی مازندران با هزینه 150 میلیون تومان بازسازی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به بر طرف شدن مشکلات زمین احداث استادیوم 50 هزار نفری باشگاه نساجی افزود: شرکت چینی طرف قرارداد مشخص شده و به محض واگذاری زمین مالک باشگاه نساجی اقدام به احداث این مجموعه ورزشی خواهد کرد.

رئیس اداره تربیت بدنی قائم شهر به برگزاری مسابقات بین المللی کشتی جام موحد و حبیبی در این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: خبرنگاران با تشکیل کمیته اطلاع رسانی جهت پوشش جهانی این رقابتها و پوشش خبری مناسب تلاش کنند.

در این نشست از زحمات یک ساله خبرنگاران شهرستان توسط اداره تربیت بدنی قائمشهر تجلیل و تقدیر شد.