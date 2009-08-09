پنج زندان مازندران به خارج از شهر منتقل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر غفاریان بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری زندانهای استان در بابل افزود: طبق برنامه ریزیهای به عمل آمده قرار است از 10 زندان موجود استان پنج زندان به خارج از شهرها منتقل شود.

وی در مورد انتقال زندان ساری به خارج از شهرگفت: بر اساس هماهنگی هایی که با شهرداری و دانشگاه آزاد اسلامی تیرکلا به عمل آمده مقرر شد بخشی ازهزینه های ساخت بخشهای مختلف این زندان از محل طلب این اداره کل از شهرداری ساری تامین و در تیرکلا ساخته شود.

غفاریان افزود: تا کنون دیوار زندان 50 درصد و ساختمان اداری و بندهای زندان 25 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در صورت تامین اعتبار تا پایان امسال زندان ساری به بهره برداری می رسد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به کاستیهای زندانها و مسئله انتقال این مراکز به خارج از شهرها اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل محدودیتهایی که در زندانهای کشور از جمله این استان وجود دارد بیش از ظرفیت زندانها، زندانی در ندامتگاه های مازندران وجود دارد.

مدیر کل زندانهای مازندران همچنین گفت: ترویج آموزش فنی و حرفه ای و ایجاد اشتغال در جوار زندانها باعث پیشگیری و تکرار جرم در بین محکومین خواهد شد.

وی افزود: زندانیان این استان بخشی از اوقات فراغت خود را با آموزش فنی و حرفه ای در جوار زندانها سپری می کنند.

غفاریان با بیان اینکه تمامی زندانهای مازندران دارای کارگاههای آموزش فنی و حرفه ای است اظهارداشت: در این کارگاه ها رشته های مکانیک و تعمیرات ماشین، لوله کشی ساختمان، برق کشی ساختمان، معرق کاری، منبت کاری، درودگری، گلدوزی، منجوق کاری، عروسک سازی، گلیم بافی، خیاطی، ساخت و تراش سنگهای تزئینی به زندانیان آموزش داده می شود.

وی ادامه داد: بعد از پایان هر دوره آموزش فنی و حرفه ای و کسب قبولی در آزمون به آموزش دیدگان فنی و حرفه ای درزندانها گواهینامه مهارت آموزی از سوی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران اعطاء خواهد شد.

به گفته وی 10 ندامتگاه در مازندران وجود دارد و بیش از شش هزار زندانی در این ندامتگاهها دوران محکومیت خود را سپری می کنند.