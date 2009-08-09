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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۲۶

اسامی برترین‌های اخلاق هفته اول لیگ برتر اعلام شد

اسامی برترین‌های اخلاق هفته اول لیگ برتر اعلام شد

سازمان لیگ فدراسیون فوتبال اسامی برترین‌های اخلاق هفته اول مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را اعلام کرد که در بین آنها اسامی سرمربی تیم استقلال و یکی از بازیکنان تیم پرسپولیس دیده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان لیگ بازی تیم‌های استقلال تهران و سپاهان اصفهان به علت عدم دریافت کارت‌های رنگی از سوی بازیکنان دو تیم به عنوان بازی برتر اخلاقی و جوانمردانه و همچنین دو تیم سایپا کرج و فولاد خوزستان به دلیل عدم دریافت هرگونه اخطار به عنوان تیم‌های برتر اخلاق هفته اول انتخاب شدند.

علاوه بر این صمد مرفاوی، سرمربی تیم استقلال تهران نیز به دلیل رفتار مناسب با گروه مربیان، بازیکنان تیم رقیب، تیم داوری و همکاری شایسته با اصحاب رسانه به عنوان مربی برتر اخلاقی هفته معرفی شد.

سازمان لیگ فدراسیون فوتبال همچنین با تقدیر و تشکر از سیدمحمد علوی، کریم باقری، خسرو حیدری و محسن مسلمان، هادی نوروزی، بازیکن تیم پرسپولیس را به عنوان بازیکن برتر اخلاق انتخاب و معرفی کرد.

کد مطلب 926744

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