ناقوسهای تغییر در کردستان نواخته شدند/ مدیران در تکاپوی ماندن

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در حالی که رئیس جمهور نهم بار دیگر سکان هدایت دولت دهم را بر عهده دارد اما هنوز چند روزی از آغاز به کار دولت دهم نگذشته که تغییرات در راس مدیریت ادارات و سازمانهای دولتی استان کردستان آغاز شده است.

معمولا با تغییر و تحول در راس مدیریتهای کشور، تغییرات گسترده تمامی استانهای کشور را در بر می گیرد که البته استان کردستان در زمینه میزان تغیرات جزو استانهای ویژه کشور بوده و با هر گونه تغییر در وزارت خانه ها و سازمانهای کشوری، تغییرات کلی در این استان آغاز می شود.

زنگ رسمی تغیرات در کردستان با برکناری مدیر کل بهزیستی به صدا در آمد

زنگ رسمی تغییرات در راس مدیریتهای ادارات و سازمانهای دولتی کردستان با برکناری مدیر کل بهزیستی استان رسما به صدا در آمد تا بار دیگر مردم کردستان شاهد تغییرات گسترده ای در راس مدیریتها در این استان باشند و مدیران نیز خود در تکاپوی ماندن یا رفتن.

در حالی محمد تقی پیرحیاتی جای خود را به مهدی فرشادان داد که زمزمه تغییراتی دیگر در راس ادارات و سازمانهای دولتی استان نیز تنها چند روز بعد از پایان انتخابات در استان به گوش می رسید و گویا حامیان رئیس دولت دهم در کردستان در جلسات مختلف وضعیت مدیریتها در استان را به شکل مناسب در بین طرفداران و همراهان خود تقسیم کرده اند.

اولین زمزمه های تغییر در کردستان از استاندار این استان آغاز شد.

گفته می شود اسماعیل نجار که یکی از دوستان نزدیک رئیس جمهور به شمار می رود یکی از شانسهای کسب وزرات در دولت احمدی نژاد است و هم اکنون نیز به عنوان یکی از گزینه های رئیس دولت دهم برای کسب صندلی وزارت کشور به شمار می رود.

برخی کارشناسان و سایتهای خبری استاندار کردستان کردستان را شانش اول برای کسب صندلی وزارت کشور می دانند این در حالی است که وی در ابتدای ماه جاری و در گفتگو با خبرنگار مهر اولویت اول خود در دولت دهم را استانداری در کردستان دانست و افزود: من شخصا دوست دارم در کردستان باشم و به مردم این استان خدمت کنم.

اما برخی منابع آگاه و سایتها خبر می دهند که این روزها بیشتر وقت استاندار کردستان در راهروهای مجلس و به رایزنی با نمایندگان مردم می گذرد تا آنها را راضی نماید تا به وی رای اعتماد دهند.

به نظر می رسد با رفتن استاندار کردستان به وزرات کشور، مدیریتها در استان نیز دستخوش تغیرات جدی و گسترده ای خواهند شد و آنچه که به نظر می رسد نجار سعی خواهد کرد که مهمترین پستهای استان را در اختیار کسانی قرار دهد که در طول چهار سال گذشته بیشترین همکاری و همراهی را با وی داشته اند.

در حال حاضر دو نفر از معاونین استاندار کردستان بازنشسته شده اند و اولین اقدام استاندار آینده جایگزین کردن این افراد است، به گونه ای که در جلسات نزدیکان رئیس دولت در کردستان نیز بر جابجایی سه نفر از معاونین استاندار به دلایل مختلف تاکید شده است.

پنج فرماندار در شهرستانهای کردستان تغییر خواهند کرد

همچنین به نقل از منابع آگاه یکی دیگر از تغییرات اساسی در استان، برکناری و جابجایی فرمانداران شهرستانهای کردستان است که در حالی حاضر رفتن فرماندار پنج شهرستان قطعی شده و حتی در طول روزهای گذشته با افراد مختلفی نیز به عنوان فرماندار آینده رایزنیها صورت گرفته و تقریبا افراد جانشین نیز کاملا مشخص شده اند، ولی احتمال اینکه پنج تا هفت نفر از فرمانداران شهرستانهای کردستان در روزهای آینده برکنار و جای خود را به افراد تازه نفس خواهند داد.

میزان رضایت از عملکرد مدیران در چهار سال گذشته نسبی است

تغییرات در سطح مدیران ادارات و سازمانهای دولتی استان نیز در سطحی گسترده انجام خواهد شد و این مهم را می شود از صحبتهای استاندار کردستان در آخرین نشست با خبرنگاران استان یافت، چرا که وی در این جلسه اعلام کرد: میزان رضایت از عملکرد مدیران نسبی است و متاسفانه عده ای از مدیران به صورت کامل با برنامه های دولت همراه نبودند ولی در کنار آن عده ای از تمامی توان خود برای اجرای برنامه های دولت همت کردند.

البته وی در این جلسه به هیچ مدیر و سازمانی اشاره نکرد ولی از صحبتهای وی و نزدیکانش می شود برداشت کرد که چه کسانی قرار است صندلی مدیریت خود را به افراد دیگری واگذار نمایند و چه کسانی نیز قرار است مدارج مدیریت آنها با ارتقاء چشمگیری مواجه شود.

سال 84 تمامی مدیریتهای کردستان تغییر کردند

به هر حال امروز کردستان علیرغم اینکه احمدی نژاد سکان دولت را برای چهار سال دیگر بر عهده گرفته است، چشم انتظار تغییرات گسترده مدیریتی است و این در حالی است که در سال 84 تقریبا تمامی پستهای مدیریتی استان تغییر یافت و تنها چند مدیر که تعدادشان به میزان انگشتان یک دست نمی رسد شانس مدیریت در دولت نهم را پیدا کردند که البته امروز این افراد پیشگامان تغییر در استان به شمار می رود.

یکی از مهمترین دغدغه هایی که از سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در استان کردستان که همواره مطرح بوده و همچنان مورد توجه خواهد بود، بها دادن به مدیران بومی در این استان مرزی است که با توجه به خواست مردم استان همواره یکی از شعارهای کاندیداهای ریاست جمهوری در کردستان عملی کردن بهاء دادن به مدیران بومی در این استان بوده است.

در حالیکه محمدرضا رحیمی و عبدالله رمضان زاده تنها استانداران بومی در کردستان بوده اند در اکثر دولتهای این پست به افراد غیربومی سپرده شده است. هر چند که از سالهای بعد از 76 اقدامات تقریبا قابل تاملی در استان روی داد، ولی به نظر می رسد تا رسیدن به شرایط ایده آل فاصله بسیار است.

در کنار این مهم، رویایی مردم استان کردستان برای داشتن سهمی در کابینه دولتها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان محقق نشده است، هر چند که در دولت هشتم و نهم آقایان رمضان زاده و رحیمی به عنوان سخنگو و معاون پارلمانی منصوب شده اند ولی به نظر می رسد باید همچنان چشم انتظار کسب صندلی وزارت توسط یک نیروی کردستانی به انتظار نشست.

هر چند که تغییر مدیران در یک دولت یک انتظار به حق برای مسئولان به شمار می رود ولی تغییرات گسترده در استانهایی همچون کردستان و سپردن مسئولیت به افراد جدید می تواند آهنگ رو به رشد استان را با چالشهای مواجه نماید.