دومین کنسرت ارکستر ملی در کرمان برگزار می شود

عباس سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: دومین ارکستر بزرگ ملی کرمان پنجشنبه و جمعه هفته جاری در خانه شهر کرمان برگزار می شود.
وی بیان کرد: در این ارکستر 47 نوازنده استان کرمان حضور دارند که 18 نفر از این هنرمندان را بانوان هنرمند کرمانی تشکیل داده اند.
رئیس حوزه هنری کرمان افزود: ارکستر موسیقی ملی کرمان در 30 سال گذشته در عرصه موسیقی استان بی نظیر بوده است.
وی افزود: با فراهم شدن بستر مناسب برای هنرمندان موسیقی کرمان به زودی شاهد موفقیتهای چشمگیر این افراد در کشور خواهیم بود.
وی اجرای این کنسرت بزرگ را نشان دهنده توان بالای موسیقیایی هنرمندان کرمان دانست و گفت: رهبری این ارکستر بزرگ برعهده کیوان ساکت خواهد بود.
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