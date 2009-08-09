مهدی تاج در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر افزود: شانس افشین پیروانی برای حضور در کادر فنی تیم ملی بیش از سایر گزینه‌های ایرانی است. سابقه همکاری وی با افشین قطبی و آشنایی آنها با روش و سلایق کاری یکدیگر، شانس انتخاب این مربی جوان را برای همراهی تیم ملی بیشتر کرده است.

وی در ادامه افزود: افشین قطبی برای حضور افشین پیروانی در کادر فنی تیم ملی نظر مثبتی دارد و توافقات لازم در این زمینه بین سرمربی و کمیته تیم‌های ملی صورت گرفته است. به احتمال فراوان ظرف روزهای آینده افشین پیروانی رسما به عنوان مربی و دستیار افشین قطبی در تیم ملی معرفی خواهد شد.

رئیس کمیته تیم‌های ملی از حضور قطعی منصور ابراهیم زاده، سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان و دستیار امیر قلعه نویی در تیم ملی به عنوان مشاور در کنار کادر فنی این تیم خبر داد و گفت: حضور این مربی ایرانی در کنار کادر فنی تیم ملی قطعی است. کمیته تیم‌های ملی تاکید دارد تا کادر فنی از مشاوره و تجربیات این مربی در مسائل فنی استفاده کند.

تاج در خصوص انتخاب سرپرست آتی تیم ملی فوتبال کشورمان تاکید کرد: در مذاکراتی که با آقای اولیایی، مدیرعامل باشگاه پاس همدان داشتیم، ایشان با توجه شرایط حساس تیم فوتبال این باشگاه در لیگ برتر با حضور آقای منصور پورحیدری در تیم ملی مخالفت کردند و از این رو همراهی وی با تیم ملی به عنوان سرپرست منتفی است.

وی در ادامه تصریح کرد: البته فدراسیون فوتبال خدمات آقای پورحیدری در تیم ملی را فراموش نخواهد کرد و همواره از نظرات کارشناسی و فنی وی در این تیم استفاده خواهیم کرد.

رئیس کمیته تیم‌های ملی همچنین از انتخاب سرپرست تیم ملی ظرف روز جاری خبر داد و گفت: مذاکرات در این زمینه با گزینه های مورد نظر فدراسیون فوتبال ادامه دارد و درصدد آن هستیم که ظرف امروز و نهایتا تا فردا جانشین منصور پورحیدری را معرفی کنیم.