خبرنگاران به شهرهای حاشیه ای توجه ویِژه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام علی ایمانی در جمع خبرنگاران ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: هم اکنون شهر فردیس با جمعیت 400 هزار نفر یکی از شهرهای پر جمعیت کلانشهر دو میلیونی کرج است که اکثر خبرنگاران و اصحاب رسانه بر روی کرج متمرکز و از مشکلات و معضلات این شهر غافل ماندند.

وی افزود: فردیس قابلیت و پتانسیل خبری فراوانی دارد که در این بخش می طلبد که رسانه ها و روزنامه های متعددی با بررسی کردن مشکلات شهروندان این شهر در رفع معضلات تلاش کنند.

این مسئول با بر شمردن ویژگی های خبرنگاران خاطرنشان کرد: خبرنگاران با ایثار، ‌صداقت و دقت رسالت خطیر خود را در سخت ترین شرایط انجام می دهند اما در برخی مواقع هیچ مسئولی نیست که به مشکلات این قشر زحمت کش رسیدگی کند.

ایمانی بیان داشت: امید است با تشکیل استان البرز به مرکزیت کرج و تحت پوشش قرار گرفتن شهرستانهای غرب استان تهران به شهر فردیس نگاه ویِژه ای در تمامی بخشها به خصوص خبر و اطلاع رسانی شود.

امام جمعه شهر فردیس کرج عنوان کرد: امید است با تصویب این لایحه توسط مجلس، فردیس شهرستان شود و اختیارات و اعتبارات ویژه ای به آن تعلق گیرد.

شهر فردیس با 400 هزار نفر جمعیت در جنوب شرقی شهرستان کرج قرار گرفته است و با تشکیل استان البرز این شهر به شهرستان تبدیل می شود.