به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج، نایب رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان عصر امروز (یکشنبه) با حضور در کمپ تیم‌های ملی، ضمن تماشای تمرین تیم فوتبال زیر 17 سال ایران با کادر فنی و بازیکنان این تیم دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار تاج ضمن تشکر از علی دوستی و سایر اعضای کادر فنی، یکی از دلایل موفقیت این تیم را ویژگی‌های برجسته فنی و اخلاقی و همچنین پشتکار سرمربی این تیم برشمرد.

همچنین علی دوستی ضمن تشکر از مسئولان فدارسیون بخصوص مهدی تاج، گزارشی کوتاه در مورد تیم زیر 17 سال ارائه کرد و در مورد وضعیت تیمش اظهار داشت: در مدت آماده سازی این تیم برای حضور در مسابقات جهانی، اردوهای خوبی را در داخل و خارج از کشور برپا کردیم که برپایی چنین اردوهایی برای یک تیم پایه، بی سابقه بوده است.

سرمربی تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان با ابراز رضایت از حمایت‌های فدراسیون فوتبال برای حضور پرقدرت این تیم در مسابقات جام جهانی نوجوانان افزود: با توجه به وضعیت تیم امیدوارم که بتوانیم از گروه خود به مرحله بعدی صعود کنیم و در صورت عملی شدن این موضوع به بهترین شکل زحمات فدراسیون فوتبال را پاسخگو خواهیم داد.

در ادامه ابوالفضل جزئی، سرپرست تیم زیر 17 سال هم ضمن تشکر از مسئولان فدراسیون فوتبال به خصوص مهدی تاج تاکید کرد: تیم ایران در گروه سختی قرار دارد و به همین دلیل کار دشواری برای صعود به مرحله بعد پیش رو داریم اما امیدواریم با تلاش کادرفنی و زحمات بازیکنان بتوانیم به مرحله حذفی این مسابقات صعود کنیم و با این افتخار باعث خوشحالی مردم ایران شویم.

همچنین مهدی تاج در ادامه این دیدار دوستانه و صمیمی با کادر فنی و بازیکنان تیم زیر 17 سال کشورمان اظهار داشت: غفلت از تیم‌های پایه در گذشته باعث شد امروز حضور در جام جهانی را از دست بدهیم و قطعا یکی از دلایل اصلی ناکامی تیم بزرگسالان بی توجهی در سال‌های گذشته به تیم‌های پایه بوده است.

وی با بیان اینکه سیاست و اولویت اصلی برنامه‌های فدراسیون فوتبال توجه به تیم‌های پایه است، افزود: قطعا مجموعه تیم زیر 17 سال برای آینده حفظ و تقویت می شود زیرا این تیم پشتوانه‌ای برای تیم‌های امید و بزرگسالان کشورمان است.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان با بیان اینکه تمام 24 تیمی که در مسابقات جام جهانی نوجوانان حضور پیدا می کنند، بهترین تیم‌های جهان هستند، خاطرنشان کرد: تیم ایران از نظر فیزیکی، قدرت بدنی و تکنیک جزو بهترین‌های دنیاست و هیچ کمبودی نسبت به حریفان جهانی خود ندارد که با توجه به این موضوع می تواند در آن مسابقات از اعتبار فوتبال ایران دفاع کند.

همچنین شاگردان علی دوستی عصر فردا (دوشنبه) در نخستین دیدار تدارکاتی در مرحله جدید اردوی آماده سازی خود در تهران برابر تیم داماش لرستان به میدان می روند.