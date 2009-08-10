آغاز مذاکرات عملیاتی صدور گاز به پاکستان/ تشریح محورهای مذاکره

حجت الله غنیمی فرد در گفتگو با مهر درباره جزئیات مذاکرات عملیاتی صدور گاز طبیعی به پاکستان، گفت: پس از امضای اعلامیه همکاریهای بین روسای جمهور 2 کشور قرارداد فروش گاز به پاکستان در خرداد ماه امسال با حضور روسای جمهور 2 کشور، مقرر شد که به فاصله 3 ماه پس از انعقاد قرارداد مسائل فنی عملیاتی صادرات گاز نهایی شود.

وی با بیان اینکه در نشست فنی عملیاتی پیش روی تعدادی از مدیران و کارشناسان شرکت ملی گاز، صادرات گاز، واحد دیسپچینگ گاز، امور حقوقی و شرکت انتقال گاز ایران حضور خواهند داشت، تصریح کرد: در این مذاکرات چند روزه در اسلام آباد تمامی موارد فنی عملیاتی صدور گاز ایران به پاکستان مورد ارزیابی و بررسی کارشناسان قرار می گیرد.

غنیمی فرد از طراحی و عملیاتی کردن تعمیر و نگهداشت تاسیسات اندازه گیری، نحوه اندازه گیری و مشخصات کیفی و فشار گاز تحویلی، نحوه شروع تحویل گاز، تعمیرات خطوط لوله و تاسیسات گازی، فرم های مربوط به اندازه گیری و آزمایشها به عنوان مهمترین محورهای این نشست یاد کرد و افزود: پس از توافق 2 طرف این موضوع زمینه عملیاتی شدن این قرارداد و سپس شروع صادرات را به این همسایه شرقی کشور پس از ساخت باقی مانده خط لوله در ایران و احداث خط لوله در پاکستان فراهم می کند.

نماینده ویژه وزیر نفت در مذاکرات خط لوله صلح در ادامه از مشخص بودن نقطه تحویل گاز ایران به پاکستان خبر داد و یادآور شد: در قرارداد اصلی امضا شده، مشخصات و مختصات نقطه تحویل گاز در خشکی تعیین شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس زمان بندی قرارداد حدود 4 سال و نیم پس از امضای قرارداد اصلی باید صادرات گاز ایران به پاکستان آغاز شود، تصریح کرد: با توافق فنی عملیاتی در نشست آینده زمینه برای ساخت خط لوله و تاسیسات گازی در کشور پاکستان فراهم می شود.

این مقام مسئول در پایان در رابطه با مشارکت 3 جانبه ایران، پاکستان و گازپروم روسیه برای ساخت خط لوله و تاسیسات گازی پاکستان توضیح داد: در این رابطه پیش از این طرف پاکستانی امادگی خود را برای برگزاری نشست مشترک 3 جانبه در تهران اعلام کرده بود.

غنیمی فرد تاکید کرد: با اعلام گازپروم روسیه مذاکرات 3 جانبه به میزبانی تهران برگزار می شود.

به گزارش مهر، مذاکرات عملیاتی صدور گاز ایران به پاکستان به مدت پنج روز 20 تا 25 مرداد ماه امسال در اسلام آباد برگزار خواهد شد.