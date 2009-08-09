رقابت 10 فرد برای کسب مقام ریاست جمهوری عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو نوا، منابع آگاه در امان- پایتخت اردن- از آغاز تحرکات شخصیتهای متعددی با هدف دستیابی به پست ریاست جمهوری در عراق خبر دادند که این مقام، پس از انتخابات سال 2005 در اختیار کردها قرار دارد.



به گفته این منابع، "احمد ابوریشه" رهبر شورای بیداری عراق که گفته می شود قصد دارد با فهرست نوری المالکی موسوم به دولت قانون در انتخابات پارلمانی آتی( در اواخر ژآنویه 2010) ائتلاف کند، یکی از کسانی است که برای پست ریاست جمهوری تلاش می کند.



"حمید الهایس" دومین نامزد این پست است که انتظار می رود به زودی تشکل جدیدی را پس از جدایی از شورای بیداری اعلام کند.



طارق الحلبوسی، خمیس الخنجر الهنداوی از بازرگانان ثروتمندی هستند که در پایتخت اردن اقامت دارند از نامزدهای دیگر پست ریاست جمهوری عراق هستند که این دو نفر با یک شرکت آمریکایی با هدف بهبود چهره خود نزد دولت آمریکا و معرفی آنها توسط دولت آمریکا به جامعه عراقی به توافق دست یافته اند.



منابع آگاه اعلام کردند طارق الهاشمی معاون فعلی جلال طالبانی و صالح المطلک رئیس جبهه گفتگوی ملی و نهروعبدالکریم الکنزانی دبیرکل تجمع وحدت ملی، بدیع عارف وکیل مدافع طارق عزیز ( از سرکردگان رژیم بعثی سابق عراق) از دیگر نامزدهای پست ریاست جمهوری عراق به شمار می روند.



خاطر نشان می شود جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق 11 اردیبهشت اعلام کرده بود خواهان بازنشستگی است، اما در صورت پافشاری دیگران از تصمیم خود صرف نظر خواهد کرد.