شرکتهای بیمه مراقب اسناد جعلی برای اخذ خسارت باشند

سرهنگ اسماعیل هادئی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با دریافت گزارشی از بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی کرج مبنی بر اینکه افرادی با تشکیل پرونده تصادف جرحی و ارائه دادنامه جعلی موفق به دریافت مبلغی بیش از 420 میلیون ریال از بیمه شده ‌اند که بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی های قضایی با بررسی ها و تحقیقات اولیه مشخص شد چنین افرادی وجود خارجی ندارند و کلیه اقداماتی که برای تشکیل پرونده صورت گرفته، جعلی است.

این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شرکتهای بیمه وجوه مربوطه را از طریق چک یا حواله به افراد واگذار می‌کنند تا به حساب اشخاص واریز شود، بنابراین با مکاتبه‌ای که با یکی از بانکهای شهرستان کرج صورت گرفت جزئیات اتفاق مشخص و با دستور قضایی افراد متهم دستگیر و برای بررسی به پلیس آگاهی انتقال داده شدند.

هادئی بیان داشت: با دستگیری متهم، وی در اعترافات خود جزئیات جعل اسناد را اعلام کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان تهران یادآور شد: همچنین کارمند بیمه نیز دستگیر شد و اعترافهایی را به بازپرس ارائه کرد که ‌هم اکنون متهمان دستگیر شده با قرار قانونی راهی زندان شدند و تلاش پلیس برای شناسایی سایر جرائم این جاعلان ادامه دارد.