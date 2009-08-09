برقراری رابطه با اسرائیل به نفع کردهای عراق نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو نوا، محمود عثمان به خبرگزاری کردستان عراق گفت : منطقه کردستان به توسعه و تقویت روابط خود با جهان عرب نیاز دارد و هیچ موضوع قابل قبولی برای ارتباط کردها با اسرائیل وجود ندارد.



وی با بیان اینکه نباید در مسیر ترغیب برای برقراری روابط با اسرائیل گام برداشت، خاطر نشان کرد از نظر جغرافیایی برقراری روابط میان کردها با اسرائیل مناسب نیست، زیرا تمام کشورهای همسایه، دشمن اسرائیل هستند، اگرچه رابطه با اسرائیل هیچ سودی برای کردها ندارد.



این در حالی است که منابع عراقی و ترک به نقل از عثمان خبر داده بودند وی از رهبران منطقه کردستان خواسته است روابط خود را با رژیم اسرائیل قطع کنند، اما این نماینده کُرد وجود هر گونه رابطه در این زمینه را تکذیب کرد.

