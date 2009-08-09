حسن رحیمی طلایی شد/ ایران به مقام سوم جهان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیمی، کشتی گیر وزن 55 کیلوگرم کشورمان در دیدار فینال این وزن در مسابقات قهرمانی جوانان جهان موفق شد با شکست "راهول آواره" هندی صاحب مدال طلا شود.

این کشتی گیر جوان در تایم اول دیدار مقابل حریف هندی در حالی که "کیلینچ" به نفع حریف هندی آمده بود توانست پای خود را از چنگ او درآورد و با نتیجه یک بر صفر به پیروزی دست یابد. رحیمی در تایم دوم نیز که شرایطی مشابه با تایم اول داشت، بازهم با زیرکی با نتیجه 2 بر صفر به پیروزی دست یافت و سومین مدال طلای تیم ایران را در مسابقات جهانی ترکیه بدست آورد. در این وزن کشتی گیران روسیه و آذربایجان به مقام سوم رسیدند.

بدین ترتیب تیم ایران پیش از برگزاری دیدار رده بندی وزن 120 کیلوگرم بین حمیدرضا رضایی و کشتی گیر مصری با کسب سه مدال طلای حسن رحیمی، سعید توکل و عرفان امیری در اوزان 55، 74 و 96 کیلوگرم و یک مدال برنز جلیل لشنی در وزن 60 کیلوگرم پس از تیم‌های روسیه و آذربایجان به مقام سوم جهان رسید.