عقب ماندگی تکنولوژیک و زوال پایه های قدرت آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله "فارین افرز" در یکی از شماره های اخیر خود طی مقاله ای به قلم "اندرو کرپینویچ" تحت عنوان "سرمایه های هدر رفته پنتاگون" می نویسد که طی چند دهه استیلای جهانی آمریکا از لحاظ تکنولوژی و برتری، حرف اول را در جهان می زد؛ همین امر باعث گردیده بود تا آمریکا در مسیر سیطره بر مسائل بین المللی و جهان، ضمانت کافی را در دست خود داشته باشد و بتواند امنیت داخلی را به نحو احسن تحت کنترل خود قرار دهد.

در این مقاله آمده است : آمریکا زمانی معتقد بود که تمامی این امور بطور همیشگی و جاودانه وجود خواهد داشت. در حالی که حقیقتا امروزه می توان شاهد ناپدید شدن و ازمیان رفتن آنها بود. برخی از رخدادهای سالهای اخیر نشان داده که علت ها و روش هایی که به آمریکا این حس برتری و قدرت را داده به سرعت روبه زوال هستند. در حقیقت بنا به گفتار و عبارت استراتژیست های مسائل دفاعی امروزه اینها جزء "سرمایه های به هدر رفته" به شمار می آیند.

نویسنده خاطر نشان می سازد: سربرآوردن تکنولوژی ارتش های پیشرفته و آمیخته شدن آن با پیدایش قدرت های جدید همچون چین و کشورهایی مثل ایران، منجر به پرداخت بهای بسیار گزافی از لحاظ انسانی و سرمایه ای برای ما خواهند شد و احتمالا" بهای سنگین تر حتی برای نیروهای نظامی ما که قصد دارند ماموریت های خود را در مناطق حیاتی ازشرق آسیا تا خلیج فارس به انجام برسانند. دستیابی بی چون و چرا و بدون مشکل ارتش آمریکا به تکنولوژی هوافضا و رایانه ها امروزه با چالش های روبه تصاعدی مواجه است.

وی در ادامه می افزاید : رابرت گیتس داشتن ارتش غیر متوازن را مورد بحث قرار داده، که در برابر درگیریهایی که امروزه شاهد آن در عراق و افغانستان هستیم، بهتر بتواند عمل کند.(ارتشی که مناسب با جنگ های ضد تروریستی باشد و نه جنگ های کلاسیک میان دو کشور)

این مقاله در خاتمه آورده است : گیتس می گوید که عین عدم مسئولیت پذیری است که نخواهیم راجع به آینده به فکر باشیم و از حالا خود را برای آن آماده نکنیم. علیرغم تذکرها سیاستمداران آمریکایی تهدیدهای آتی را نادیده و کم ارزش تلقی می کنند و لذا با این کار در واقع وجود مخاطره ها و ریسک های استراتژیک را افزایش می دهند.