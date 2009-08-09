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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۴۷

روزنامه تلگراف :

تا سال 2050 مسلمانان 20 درصد جمعیت اروپا را تشکیل می دهند

تا سال 2050 مسلمانان 20 درصد جمعیت اروپا را تشکیل می دهند

یک روزنامه چاپ انگلیس در گزارشی از رسیدن شمار مسلمانان اروپا تا سال 2050 به 20 درصد جمعیت این قاره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی جروزالم پست، مسلمانان اروپایی یک پنجم جمعیت کشورهای این قاره را تا 4 دهه دیگر تشکیل خواهند داد.

روزنامه تلگراف چاپ لندن با اعلام این خبر نوشت: در حال حاضر 5 درصد جمعیت اروپا مسلمان هستند، اما با ادامه روند کنونی این میزان تا سال 2050 به 20 درصد خواهد رسید.

بر این اساس وضعیت کنونی اروپا، ادامه مهاجرتها، کاهش زاد و ولد و نیز ازدواج در بین مردم این قاره با توجه به نرخ بالای رشد جمعیت مسلمانان، موجب این تغییر جمعیتی خواهد شد. 

این در حالی است که سرعت رشد جمعیت مسلمانان در کشورهایی مانند انگلیس، اسپانیا و هلند 20 درصد بیشتر از دیگر کشورهای اروپا ارزیابی می شود.

کد مطلب 926788

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