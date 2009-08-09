برکناری مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی زنجان توسط استاندار

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان در توجیه تخلفات انجام شده در نانوایی های استان زنجان خطاب به استاندار گفت: در گزارشاتی که به استاندار داده می شود تخلفاتی شده و حتی در صورتجلسه ستاد تنظیم بازار نیز تغییراتی صورت می گیرد.

حسن رضایی با متخلف خواندن نانوایی هایی که نان ادارات استان را تامین می کنند به استاندار زنجان گفت: گزارشات به گونه ای تنظیم می شود که حتی به استاندار نیز اطلاعات درست داده نمی شود.

وی در پاسخ به عدم همکاری اداره غله با تعاونی های مصرف روستایی برای تامین آرد و نان افزود: باید به صورت حضوری و محرمانه گزارشاتی را خدمت استاندار ارائه دهم.

در ادامه این جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی از مدیر بازرسی استانداری خواست به دلیل کرمو بودن آرد ارائه شده توسط برخی کارخانجات تولید آرد نظارت دقیقی بر آنها داشته باشد.

رضایی در پاسخ به سخنان خشنود رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: استان زنجان تنها استانی است که نظارت دقیقی بر آرد کارخانجات تولید آرد انجام می دهد و هیچگونه تخلفی در این گونه کارخانجات صورت نمی گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی در واکنش به سخنان مدیرعامل غله خطاب به استاندار گفت: به شدت با سخنان و موضع گیری های آقای رضایی مخالفم و وی غرض ورزانه صحبت می کند و این مجادله های لفظی ادامه یافت تا جایی که استاندار زنجان نیز در این جلسه از رضایی خواست تا پاسخگوی تخلفات انجام شده در زمینه توزیع آرد استان و همچنین برخی اتهامات وارد شده به مدیران استان باشد.

رضایی نیز با بیان نمی خواهد برخی مطالب را در این جلسه بازگو کند خواستار جلسه خصوصی با استاندار شد.

استاندار زنجان که از عدم پاسخگویی رضایی ناراحت شده بود خطاب به وی نسبت به این تخلفات صورت گرفته از جانب وی انتقاد کرد و گفت: شما حتی پاسخگوی تخلفات در مصوبات ستاد تنظیم بازار نیز نیستید.

در این جلسه استاندار، حسن رضایی مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان را برکنار و صدری رئیس دفتر خود را به عنوان سرپرست برای این اداره کل تعیین کرد.