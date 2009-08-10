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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۰۳

یحیی گل ‌محمدی سرمربی تیم تربیت یزد شد

یحیی گل ‌محمدی سرمربی تیم تربیت یزد شد

یزد - خبرگزاری مهر: یحیی گل‌محمدی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال تربیت یزد، سکان هدایت این تیم در فصل جاری را به دست گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، گل ‌محمدی پس از جلسات متعدد و رایزنی‌های بسیار سرمربیگری این تیم را پذیرفت و قرارداد رسمی خود را با این تیم امضا کرد.

گل ‌محمدی که بازی در تیم ملی و سرمربیگری تیم صبای قم را در کارنامه خود دارد، با تربیت یزد قرارداد یک‌‌‌ ساله امضا کرده است.

این بازیکن قدیمی فوتبال ایران، حسن خلق را در شاخصهای اخلاقی خویش دارد و در بازیهای مختلف چندین بار لقب با اخلاق‌ ترین بازیکن را به خود اختصاص داده است.

امید می ‌رود این بازیکن اسبق تیم ملی که هم‌ اکنون عنوان سرمربی را با خود به همراه دارد، در این فصل تیم فوتبال تربیت یزد را با همکاری، همدلی و تخصص با جایگاه شایسته استان یزد برساند.

تمرینات این تیم تربیت یزد با سرمربیگری یحیی گل‌ محمدی به زودی به طور رسمی در ورزشگاه شهید نصیری یزد دنبال می‌ شود.

کد مطلب 926806

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