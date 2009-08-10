اجرای آئین نامه های 6 کمیته فدراسیون فوتبال بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک مسئولان فدراسیون فوتبال با هدف رسیدگی به آئین نامه های 6 کمیته فنی، سازمان لیگ آماتوری، جوانان، حکمیت، فوتبال ساحلی و فوتسال روز چهارشنبه هفته جاری در محل این فدراسیون برگزار خواهد شد.

این جلسه با حضورغلامرضا بهروان و نصرالله گنجعلی خانی دوعضو هیئت رئیسه فدراسیون، مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون، علی کاظمی رئیس کمیته مسابقات فدراسیون، فریدون معینی رئیس کمیته جوانان، عباس ترابیان رئیس کمیته فوتسال و رضا علی رئیس کمیته فوتبال ساحلی برگزار و راهکارهای اجرایی شدن آئین نامه کمیته های فنی، سازمان لیگ آماتوری، جوانان، حکمیت، فوتبال ساحلی و فوتسال مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

در این نشست اهداف، ماموریت ها و شرح وظایف کمیته های مذکور درجهت اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی این کمیته ها مشخص خواهد شد.