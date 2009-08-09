پایگاه های نظامی آمریکا در خلیج فارس؛ چرا و برای چه کسانی؟

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد علی الهرفی در مقاله ای با عنوان پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس "برای چه و چه کسی" در روزنامه الشرق قطر ضمن طرح پرسش های متعدد در مورد چرایی و هدف از وجود پایگاه های متعدد نظامی در اراضی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس می پرسد: چرا این کشورها اجازه می دهند بیگانگان در خاک آنها پایگاه تاسیس کند؟

وی در مقاله خود می افزاید: به عبارت دیگر با تمام خطراتی که این پایگاه ها برای کشورهای عربی دارد، چه لزومی برای تداوم بقای آنها در منطقه وجود دارد و اگر پایگاه های آمریکا در اراضی این کشورها به دلیل روابط قدیمی بین آنها باقی هستند، مایه تعجب است که فرانسوی ها هم وارد این عرصه شده و امارات به آنها اجازه ایجاد پایگاه هایی را در خاک خود داده است؟

نویسنده این مقاله با اشاره به اینکه تداوم وجود پایگاه های قدیمی در منطقه نشانگر هدف استعماری قدرت های حاضر در این حوزه است، می پرسد: کشورهای خلیج فارس از این پایگاه ها چه می خواهند؟ اگر هدف آنها دفاع از کشور است، طبیعتا این پایگاه ها نمی توانند محافظ خوبی برای میزبانان خود باشند چرا که هیچ گاه نمی توانند از آنها علیه اسرائیل به عنوان یک متحد استراتژیک غرب در منطقه استفاده کنند؛ بنابراین ماهیت توافقات کشورها با آمریکا برای ایجاد این پایگاه ها فراتر از آن است و اسرائیل هم از نظر غربی ها رژیمی فوق قانون است.

الهرفی همچنین در مقاله خود با بعید دانستن کاربرد پایگاه های نظامی در دفاع و حمایت از یک کشور منطقه در مقابل کشورهای دیگر، چنین ابراز عقیده کرد که این پایگاه ها یا برای مقابله با ایران و یا حمایت از اوضاع داخلی این کشورها و یا هر دوی آن ها ایجاد شده است.

به نوشته او بر فرض به کارگیری این پایگاه ها در حمایت از اسرائیل و حمله به ایران، آیا این پایگاه ها می توانند با این همه توان مالی و نیروی انسانی قادر به دفاع و حمایت از خود باشند؟

مقاله این اندیشمند عرب اینگونه پایان می یابد: طبیعتا کشورهای منطقه می توانند امور خود را بدون کمک گرفتن از غربی ها و این قبیل پایگاه ها و تنها با اتکا به توان دفاعی و قدرت خود حل و فصل کنند؛ لذا به نظر می رسد این پایگاه ها پیش از اینکه حلال مشکلات این کشورها باشد باری سنگین بر دوش ساکنان آن هاست اما آیا این کشورها آن را درک می کنند؟