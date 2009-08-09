کیم یونگ ایل قدرت بلامنازع کره شمالی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آمریکا اعلام کرد با وجود شایعاتی که در مورد وضع ناخوشایند سلامتی "کیم یونگ ایل" و تضعیف قدرت وی وجود دارد، او کماکان صحنه گردان اصلی سیاست در کره شمالی است.

"جیمز جونز" مشاور امنیت ملی اوباما در این رابطه گفت: کیم یونگ ایل مرد شماره یک کره شمالی است. وی که پیش از این از دیدارقریب الوقوع "بیل کلینتون" با رهبر کره شمالی خبر داده بود در ادامه گفت: با وجود شایعات ایل تنها فردی است که بر مسند قدرت است.

این سخنان در حالی مطرح می شود که سفر اخیر "بیل کلینتون" به پیونگ یانگ و دیدار وی با رهبر این کشور کمونیستی منجر به آزادی دو خبرنگار آمریکایی از زندان کره شمالی شد. منابع خبری کره جنوبی از بیماری وخیم کیم یونگ ایل خبر داده و احتمال داده اند وی به زودی از قدرت کناره گیری خواهد کرد.

در ماههای اخیر نیز خبرهایی در مورد جانشینی پسر سوم "کیم یونگ ایل" به جای وی از سوی منابع خبری منتشر شده است.