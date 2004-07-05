با اصلاح برنامه چهارم ، دولت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي بايد از مجلس اجازه بگيرد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، حسن سبحاني پس از اولين جلسه كميسيون تلفيق در جمع خبرنگاران پارلماني افزود : تلاش ما اين است كه حداكثر تا پايان مرداد، ايرادات برنامه چهارم توسعه برطرف شود و ما نگفتيم كه تا آخر شهريور بررسي برنامه چهارم توسعه به اتمام مي‌رسد.



سبحاني در تشريح جلسه امروز كميسيون تلفيق گفت : ماده يك و سه ايرادات شوراي نگهبان از برنامه چهارم توسعه در جلسه امروز كميسيون تلفيق بررسي شد .



وي گفت: ماده يك بدين ترتيب اصلاح شد كه مجلس شوراي اسلامي به عنوان تنها مرجعي شناخته مي‌شود كه اجازه مي‌دهد تا دولت از حساب ذخيره ارزي به هنگامي كه درآمد نفت كافي نبود به اندازه‌اي كه در بودجه تصويب شده برداشت كند.



وي در ادامه با اشاره به ماده سه لايحه افزود: در خصوص بهره مالكانه ابهامات مربوط به آن و مسائل في مابين وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران، بحثهاي مفصلي مطرح شد و چون جلسه طولاني شد، تصميم‌گيري راجع به ماده 3 به جلسه عصر فردا موكول شد.



سبحاني درباره چگونگي برداشت از صندوق ذخيره ارزي توسط دولت گفت: در اين زمينه در لايحه تغييرات زيادي داده نشد، بلكه آن چه در حال حاضر ايراد گرفته شده مربوط به اين است كه اگر مطابق پيش‌بيني درآمد نفت كمتر از بودجه باشد بايد از مجلس اجازه گرفت.



وي افزود: در برنامه سوم توسعه به خاطر خوب بودن درآمد نفتي آنچه دولت پيش‌بيني مي‌كرد، حاصل مي‌شد و نيازي نبود براي جبران كسري خود، از مجلس اجازه بگيرد.