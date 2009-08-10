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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۵۹

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: ادامه رقابت‌های هندبال قهرمانی جوانان جهان و همچنین برگزاری دومین روز مسابقات شنا و شیرجه رده‌های سنی و عموم آسیا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه نوزدهم مرداد سال 1388 هجری شمسی مصادف است با هجدهم شعبان سال 1430 هجری قمری و برابر است با دهم اوت سال 2009 میلادی.

- علی کفاشیان، عزیزمحمدی، امیر واعظ آشتیانی و عباس انصاریفرد که برای شرکت در نشست‌های سه کمیته تازه تاسیس AFC عازم کوالالامپور شده اند، امروز در نشست‌های مشترک و تخصصی کمیته فدراسیون‌های عضو، لیگ حرفه ای و باشگاه‌های حرفه ای آسیا که با حضور دبیرکل و روسای کمیته‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار می شود، شرکت می کنند.

- در ادامه رقابت‌های هفدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان در فرانسه امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:
گروه A:
* کویت - آلمان
* ایسلند - آرژانتین
* مصر - قطر
گروه B:
* اسپانیا - برزیل
* فرانسه - ایران
* نروژ-تونس
گروه C:
* استونی - لبنان
* اسلوونی - سوئیس
* گرینلند -هلند
 گروه D:
* پرتغال - بلاروس
* دانمارک - چک
* مغرب - الجزایر

* دومین روز از ششمین دوره مسابقات شنا و شیرجه رده‌های سنی و عموم آسیا امروز در شهر توکیو ژاپن پیگیری می شود که طی آن شیرجه‌‌روهای کشورمان در ماده تخته فنر یک متر رده سنی 16 تا 18 سال مجتبی ولی پور و پیمان زنجانی، در ماده سکو رده سنی 14 تا 15 سال حمید کریمی و در شیرجه هماهنگ از تخته فنر 3 متر قائم میرابیان و شهنام نظرپور با حریفان خود به رقابت می پردازند.

* سومین جلسه روسای کمیته‌های مختلف فدراسیون فوتبال با دبیرکل این فدراسیون به منظور انجام هماهنگی‌های لازم، ارائه گزارش‌های داخلی، تدوین تقویم فعالیت‌های سال 88 و ارائه برنامه‌های جاری کمیته‌های زیرمجموعه فدراسیون ساعت 10 صبح امروز در محل فدراسیون فوتبال برگزار می شود.

* تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان در نخستین دیدار تدارکاتی اش در اردوی 5 روزه تهران، عصر امروز در کمپ تیم‌های ملی برابر تیم داماش لرستان به میدان می رود.

کد مطلب 926821

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