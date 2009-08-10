تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه نوزدهم مرداد سال 1388 هجری شمسی مصادف است با هجدهم شعبان سال 1430 هجری قمری و برابر است با دهم اوت سال 2009 میلادی.

- علی کفاشیان، عزیزمحمدی، امیر واعظ آشتیانی و عباس انصاریفرد که برای شرکت در نشست‌های سه کمیته تازه تاسیس AFC عازم کوالالامپور شده اند، امروز در نشست‌های مشترک و تخصصی کمیته فدراسیون‌های عضو، لیگ حرفه ای و باشگاه‌های حرفه ای آسیا که با حضور دبیرکل و روسای کمیته‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار می شود، شرکت می کنند.

- در ادامه رقابت‌های هفدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان در فرانسه امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:

گروه A:

* کویت - آلمان

* ایسلند - آرژانتین

* مصر - قطر

گروه B:

* اسپانیا - برزیل

* فرانسه - ایران

* نروژ-تونس

گروه C:

* استونی - لبنان

* اسلوونی - سوئیس

* گرینلند -هلند

گروه D:

* پرتغال - بلاروس

* دانمارک - چک

* مغرب - الجزایر

* دومین روز از ششمین دوره مسابقات شنا و شیرجه رده‌های سنی و عموم آسیا امروز در شهر توکیو ژاپن پیگیری می شود که طی آن شیرجه‌‌روهای کشورمان در ماده تخته فنر یک متر رده سنی 16 تا 18 سال مجتبی ولی پور و پیمان زنجانی، در ماده سکو رده سنی 14 تا 15 سال حمید کریمی و در شیرجه هماهنگ از تخته فنر 3 متر قائم میرابیان و شهنام نظرپور با حریفان خود به رقابت می پردازند.

* سومین جلسه روسای کمیته‌های مختلف فدراسیون فوتبال با دبیرکل این فدراسیون به منظور انجام هماهنگی‌های لازم، ارائه گزارش‌های داخلی، تدوین تقویم فعالیت‌های سال 88 و ارائه برنامه‌های جاری کمیته‌های زیرمجموعه فدراسیون ساعت 10 صبح امروز در محل فدراسیون فوتبال برگزار می شود.

* تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان در نخستین دیدار تدارکاتی اش در اردوی 5 روزه تهران، عصر امروز در کمپ تیم‌های ملی برابر تیم داماش لرستان به میدان می رود.