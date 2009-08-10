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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۱۸

اخبار تیم فوتبال زیر 15 سال/

پیروزی پرگل ایران برابر قهرمان لیگ قطر / شاگردان محمدی امشب در اردن

پیروزی پرگل ایران برابر قهرمان لیگ قطر / شاگردان محمدی امشب در اردن

تیم فوتبال زیر 15 سال کشورمان در دومین و آخرین دیدار تدارکاتی اش در اردوی 5 روزه قطر برابر تیم فوتبال جوانان الغرافه این کشور به پیروزی پرگلی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر 15 سال ایران که برای برگزاری اردوی 5 روزه و انجام 2 دیدار تدارکاتی راهی قطر شده بود، یکشنبه شب در دومین و آخرین مسابقه خود در این کشور برابر تیم جوانان الغرافه، قطر لیگ جوانان قطر، با نتیجه 8 بر یک به پیروزی دست یافت.

در این دیدار که نیمه نخست آن با تساوی یک بر یک به پایان رسیده بود، وحید نجفی(49، 51، 70 و 81)، امیرعباس آئینه‌چی(52 و 85)، حسن فتح الله زاده(21) و علی فتحیان(88) گل زدند.

اکبرمحمدی در این دیدار بیشتر به بازیکنان ذخیره خود میدان داد تا از وضعیت آنها پیش از حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان غرب آسیا، شناخت بیشتری پیدا کند.

تیم فوتبال زیر 15 سال ایران صبح امروز(دوشنبه) یک جلسه تمرین ریکاوری را در قطر برگزار می کنند و عصر امروز راهی اردن محل برگزاری مسابقات نوجوانان غرب آسیا می شوند.

رقابت‌های فوتبال قهرمانی نوجوانان غرب آسیا طی روزهای 22 تا 28 مردادماه سالجاری در کشور اردن برگزار می شود که تیم زیر 15 سال ایران روز 22 مردادماه نخستین مسابقه خود را در چارچوب مسابقات قهرمانی نوجوانان غرب آسیا انجام می دهد.

کد مطلب 926823

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