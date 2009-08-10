رشد 11 درصدی تولید ماهی در استان قزوین

یوسف جلوخانی در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین اظهارداشت: با استفاده ازتجهیزات مکانیزه و مدرن روز درمزارع پرورش ماهی گامهای مثبتی درجهت توسعه پایدار این صنعت در استان برداشته خواهد شد.



وی به رهاسازی دومیلیون و 600 هزار بچه ماهی سردابی و 115 هزار بچه ماهی گرمابی در مزارع استان اشاره کرد و گفت: پیش بینی می شود با رهاسازی این تعداد بچه ماهی یک هزارو 90 تن ماهی سرد آبی و 166 تن ماهی گرمابی تولید شود.

جلوخانی افزود: در حال حاضر استان قزوین دربخش ماهیان زینتی بادارا بودن 14مرکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی و تولید 8 میلیون قطعه ماهی زینتی از انواع فلاورحرن ، گلدتریماکواسکار، گلدفیش، نئون در رتبه دوم کشوری قرار دارد.

مدیر شیلات استان قزوین اضافه کرد: همچنین این استان در پرورش ماهیان خاویاری جز استانهای پیشرو کشور است.

به گفته وی در سال گذشته 53 هزار و 600 تن گوشت ماهی خاویاری در استان تولید شد.

جلوخانی همچنین یادآورشد: در سال جاری نیز تعداد 1300 قطعه بچه ماهی خاویاری در استخرهای استان رهاسازی شده است.