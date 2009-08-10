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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۴۲

رشد 11 درصدی تولید ماهی در استان قزوین

رشد 11 درصدی تولید ماهی در استان قزوین

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در سال جاری تولید ماهی سردابی و گرمابی در این استان 11 درصد رشد خواهد داشت.

یوسف جلوخانی در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین اظهارداشت: با استفاده ازتجهیزات مکانیزه و مدرن روز درمزارع پرورش ماهی گامهای مثبتی درجهت توسعه پایدار این صنعت در استان برداشته خواهد شد.
 
وی به رهاسازی  دومیلیون و 600 هزار بچه ماهی سردابی و 115 هزار بچه ماهی گرمابی در مزارع استان اشاره کرد و گفت: پیش بینی می شود با رهاسازی این تعداد بچه ماهی یک هزارو 90 تن ماهی سرد آبی و 166 تن ماهی گرمابی تولید شود.

جلوخانی افزود: در حال حاضر استان قزوین دربخش ماهیان  زینتی بادارا بودن 14مرکز تکثیر و  پرورش ماهیان زینتی و تولید  8 میلیون قطعه ماهی زینتی از انواع فلاورحرن ، گلدتریماکواسکار، گلدفیش، نئون  در رتبه دوم کشوری قرار دارد.

مدیر شیلات استان قزوین اضافه کرد: همچنین این استان در پرورش ماهیان خاویاری جز استانهای پیشرو کشور است.

به گفته وی در سال گذشته 53 هزار و 600 تن گوشت ماهی خاویاری در استان تولید شد.

جلوخانی همچنین یادآورشد: در سال  جاری نیز تعداد 1300 قطعه  بچه ماهی خاویاری در استخرهای استان رهاسازی شده است.

کد مطلب 926828

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