به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیران شبکههای سحر و الکوثر، مدیر کل رادیوهای اروپا و آمریکا و مدیر دفتر نمایندگی صدا و سیما در بیروت با حضور محمد سرافراز معاون برونمرزی، مرتضی شمسی مدیر جدید دفتر نمایندگی صدا و سیما در بیروت، مهدی مجتهدی مدیر جدید شبکه سحر، سعید اشناب مدیر جدید شبکه الکوثر، محمد اخگری مدیر کل رادیوهای اروپا و آمریکا و دیگر مدیران و برنامهسازان در ساختمان بسیج سازمان صدا و سیما برگزار شد.
سرافراز در این مراسم با اشاره به دعای شعبانیه گفت: امیدوارم این دعا شامل حال ما شود و از حالت تعادل خارج نشویم. در این دعا اشاره شده دو گروه از محبت پیامبر اکرم (ص) خارج میشوند. یک دسته گروه تندرو و خوارج هستند که برداشت خاص از دین دارند و تندتر از امام خود حرکت میکنند و امام زمان را قبول ندارند. این گروه در نهایت دست به یک کار خطرناک میزنند و اما گروه دوم از امام خود میمانند و اقداماتشان فنا میشود.
معاون برونمرزی سازمان صدا و سیما خاطرنشان ساخت: پیامهای برونمرزی و بینالمللی باید به درستی منتقل شود. باید با تحلیل عمیق به مسائل پرداخت. باید با استفاده از رسانه پیام را به مخاطبان منتقل کنیم. درست توزیع شدن پیام اهمیت زیادی دارد. به نظرم در حوزه برونمرزی ابزار رسانه در کنار ایمان و انگیزه الهی میتواند معجزه کند و تحولات بینالمللی را رقم بزند.
وی ادامه داد: بنابراین باید بیشتر به انگیزه ایمان توجه کنیم. نباید قانع باشیم. باید افق را بلندمدت ببینیم تا تاثیرات نیز گسترده باشد. مردمی در مصر، الجزایز و... پرچمدار اندیشه و تفکر اسلامی هستند. باید ندای مظلومیت این مردم به گوش همه برسد.
سرافراز در ادامه این مراسم گفت: من از زحمات مدیران معاونت برونمرزی قدردانی میکنم. آقای مجتهد توانست شبکه الکوثر را از دل یک سیمای عربی شبکه سحر به نامی جدید تبدیل کند و این شبکه جایگاهی خاص را از آن خود کرد و حالا در مسئولیت جدید باید شبکه سحر را مدیریت کند که شامل چند سیمای مختلف است.
وی اشاره کرد: آقای شمسی هم در طول این سالها زحمات زیادی برای شبکه سحر کشید و حوزه انیمیشن را در این شبکه فعال کرد. در حال حاضر انیمیشنهای خوبی مراحل تولید را سپری میکنند و طرح برخی انیمیشنها هم تصویب شده و به زودی به مرحله تولید میرسند.
شمسی مدیر دفتر نمایندگی صدا و سیما در بیروت و مدیر سابق شبکه سحر ضمن قدردانی از تلاش برنامهسازان سحر گفت: همکاران ما نشان دادند با امکانات کم هم میتوان کار کرد. تاثیر سیمای آذری ما با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد بر مخاطبان بینظیر است. وقتی در آذربایجان قانون ممنوعیت اذان گذاشته شد تلاش همکاران ما منجر به از بین رفتن آن شد.
مهدی مجتهد مدیر جدید شبکه سحر و مدیر سابق شبکه الکوثر در بخشی از این مراسم اشاره کرد: به نظرم شبکه الکوثر تا روزهای اوج فاصله زیادی دارد، اما با همکاری دوستان به این اوج میتوان رسید. امیدوارم روز به روز بر موفقیت بیشتر شامل حال این شبکه شود.
سعید اشناب مدیر جدید شبکه الکوثر در این مراسم از تلاش همکاران قدردانی کرد و ایام شعبانیه را به حاضران تبریک گفت. محمد اخگری هم مدیر جدید اداره کل رادیوهای اروپا و آمریکا در این مراسم افزود: خدا را شاکرم که بر من منت گذاشت تا در رسانه انجام وظیفه کنم.
وی در ادامه درباره رادیوهای اینترنتی و دیجیتال کرد و گفت. مهدی عدالتمنش مدیر رادیو اسپانیایی هم در بخشی از این مراسم به زحمات یزدانی مدیر سابق اداره کل اروپا و آمریکا معاونت برونمرزی اشاره و از زحمات صادقانه او قدردانی کرد.
وی در ادامه اظهار امیدواری کرد فعایتهای یزدانی در این شبکه ادامه پیدا کند. محمدرضا یزدانی مدیر سابق اداره رادیوهای اروپا و آمریکا صحبتی درباره عصر جدید رسانه، تبلیغات و توطئههای دینی و رسانهای کرد. امیرعلی زینعلی مدیر سیمای اردو شبکه سحر هم از زحمات مرتضی شمسی مدیر سابق این شبکه قدردانی و به صبوری و تلاشهای او اشاره کرد.
علی برزی مدیر گروه فیلم و سریال شبکه الکوثر هم در بخشی از این مراسم با یادآوری زحمات مهدی مجتهد مدیر سابق شبکه الکوثر گفت: استراتژی و برنامهریزی دقیق آقای مجتهد منجر به رشد شبکه شد و زمان برنامهها افزایش یافت. همچنین الکوثر فیلمهای سینمایی خوبی تولید کرد. راهاندازی سایت شبکه الکوثر برای ارتباط بیشتر با مخاطبان از دیگر فعالیتهای او بود.
در بخشی از این مراسم گروه موسیقی مولوی سادات قطعاتی را برای حاضران اجرا کردند و مدیران سیماهای مختلف شبکه سحر و مدیران گروههای مختلف شبکه الکوثر لوحهای تقدیر خود را به مدیران سابق این شبکه شمسی و مجتهد اهدا کردند.
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