عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- خشونت ها در دیاله عراق همچنان ادامه دارد.
- چاوز به نیروهای این کشور در مرزهای کلمبیا آماده باش داد.
- حزب الله تهدیدهای اسرائیل را توخالی توصیف کرد.
- یک کشتی روسی در اقیانوس اطلس ناپدید شد.
هیلاری کلینتون: واشنگتن در پشت پرده حوادث ایران در تلاش بود تا اعتراضات به نتایج انتخاباتی را تقویت کند.
- سفیر آمریکا در سازمان ملل: هنوز آماده گفتگو با ایران هستیم، اما پیشنهادها همیشه پا برجا نخواهد بود.
- سخنگوی نیروهای امنیتی عراق از دستگیری یک کارمند پیمانکار امنیتی انگلیس در بغداد، به اتهام قتل دو نفر از همکاران خود خبر داد.
- جیمز جونز، مشاور امنیت ملی باراک اوباما می گوید، کره شمالی خواهان بهبود روابط خود با دولت امریکا است.
- پلیس مصر مدعی است که عملیات های یک "گروه تروریستی" برای قتل سفیر اسرائیل در قاهره و تخریب اماکن مذهبی مسلمانان و مسیحیان را در این کشور ناکام گذاشته است.
- جشن نیمه شعبان شیعیان برای نخستین بار در سودان برگزار شد.
- موافقت کنگره آمریکا با سفیر پیشنهادی اوباما به عربستان.
نظر شما