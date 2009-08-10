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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۱۱

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: مهمترین عناوین خبری جهان از شب گذشته تا امروز صبح به نقل از خبرگزاری های خارجی به شرح زیر است.

- خشونت ها در دیاله عراق همچنان ادامه دارد.

- چاوز به نیروهای این کشور در مرزهای کلمبیا آماده باش داد.

- حزب الله تهدیدهای اسرائیل را توخالی توصیف کرد.

- یک کشتی روسی در اقیانوس اطلس ناپدید شد.

هیلاری کلینتون: واشنگتن در پشت پرده حوادث ایران در تلاش بود تا اعتراضات به نتایج انتخاباتی را تقویت کند.

- سفیر آمریکا در سازمان ملل: هنوز آماده گفتگو با ایران هستیم، اما پیشنهادها همیشه پا برجا نخواهد بود.

- سخنگوی نیروهای امنیتی عراق از دستگیری یک کارمند پیمانکار امنیتی انگلیس در بغداد، به اتهام قتل دو نفر از همکاران خود خبر داد.

- جیمز جونز، مشاور امنیت ملی باراک اوباما می گوید، کره شمالی خواهان بهبود روابط خود با دولت امریکا است.

- پلیس مصر مدعی است که عملیات های یک "گروه تروریستی" برای قتل سفیر اسرائیل در قاهره و تخریب اماکن مذهبی مسلمانان و مسیحیان را در این کشور ناکام گذاشته است.

- جشن نیمه شعبان شیعیان برای نخستین بار در سودان برگزار شد.

- موافقت کنگره آمریکا با سفیر پیشنهادی اوباما به عربستان.

کد مطلب 926834

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