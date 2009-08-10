ایجاد سازمان ثبت مالکیت معنوی در کشور برای جلوگیری از تقلب در اختراع

بهزاد مشیری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه ثبت اختراعات در ایران به صورت "خود اظهاری" است، گفت: ثبت اختراع در حال حاضر با توجه به خود اظهاری و جستجو در بانکهای اطلاعاتی موجود در ایران به ثبت می رسد که هیچ گونه ارزیابی دقیق صورت نمی گیرد.

وی افزود: از این رو لازم است تا نظرات بدیع و اختراعات ادعایی به صورت علمی و تخصصی تست و اندازه گیری شوند.

مشیری ادامه داد: پیشنهاد راه اندازی سازمان ثبت اختراعات ایران (IPO) به شورای سیاستگذاری مالکیت فکری (معنوی) ارائه شده است و امیدواریم با تصویب آن مرجعی برای ارزیابی علمی، تست و اندازه گیری ایده های نوین و طرحهای اختراعی در کشور ایجاد شود.

مدیر مرکز مالکیت فکری و تجاری سازی دانشگاه تهران تاکید کرد: با راه اندازی این سازمان می توانیم امیدوار باشیم که بسیاری از تخلفات و جرایمی که در حوزه ثبت اختراع اتفاق می افتد، قابل پیگیری باشد. ضمن آنکه امیدواریم این سازمان بتواند در سطح ملی و بین المللی به عنوان یکی از مراجع بین المللی نقش خود را ایفا کند.

عضو شورای سیاستگذاری مالکیت فکری (معنوی) وزارت دادگستری ابراز امیدواری کرد که با ترویج فرهنگ ثبت اختراعات ضمن فراهم شدن استقلال مالی دانشگاهها از طریق تجاری سازی محصولات تولیدی و یا فروش دانش فنی آنها در بالا بردن رتبه دانشگاههای کشور در سطح بین المللی نیز موثر واقع شود.