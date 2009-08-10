مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

تاریخ نتایج کنکور مراکز تربیت معلم و دانشگاه شاهد اعلام شد

با تصویب مجلس: دولت موظف به استخدام 60 هزار معلم شد

ادامه رکود مسکن در سال جاری

میزان اعتراضات به نتیجه کنکور سراسری اعلام شد



اعتماد:

تحقیق و تفحص مجلس درباره بازداشتگاهها

در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب شد؛ بررسی برکناری معاونان وزارت اطلاعات

درخواست کروبی از هاشمی برای تشکیل هیئت حقیقت یاب درباره بازداشتیها

با اشاره به بازداشتگاه کهریزک؛ کاتوزیان: احمدی مقدم مسئول است

اعتماد ملی:

آموزش و پرورش سکه اقساطی می فروشد؛ صندوق ذخیره فرهنگیان هم وارد معاملات سکه شد

در نامه مهدی کروبی به هاشمی رفسنجانی تاکید شد؛ برخورد قاطع با تخلفات در بازداشتگاهها

جوانی، رئیس اداره سیاسی سپاه خواستار بازداشت موسوی، کروبی، خاتمی و خوئینی ها شد

ایران:

امروز دکتر احمدی نژاد با دعوت فراکسیون اصولگرایان به مجلس می رود؛ ترکیب کابینه در رایزنی رئیس جمهور و مجلس

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مطرح کرد؛ بازی های سیاسی با حقوق بازنشستگان

افشای طرح 9 ماده ای اوباما برای خاورمیانه

ابرار:

عضو کمیسیون امنیت ملی: صدا و سیما در انعکاس وقایع اخیر نتوانست اعتماد عمومی را جلب کند

موج افزایش قیمت خودرو در بازار

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه: نرخ بیکاری به جای رسیدن به 8.6 درصد حدود 12 درصد است

نماینده تهران: بیانیه احمدی مقدم در مورد وقایع بازداشتگاه کهریزک قانع کننده نیست

ابتکار:

جدال بر سرکهریزک

احمدی نژاد: گفته بودم سر بیگانگان را به سقف می کوبم

الهام: از دولت می روم

استخدام رسمی 60 هزار معلم تصویب شد؛ تنش بر سر حق التدریسیها در مجلس

اطلاعات:

طرح جامع توسعه برای 260 شهر

در دیدار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با وی مطرح شد؛ پیشنهاد دکتر حبیبی برای راه اندازی دوره دکترای ایرانشناسی در دانشگاهها

فرمانده ناجا: مدیر بازداشتگاه کهریزک و 2 مامور خاطی، عزل و بازداشت شدند

22 میلیون تومان وام به بازنشستگان لشکری پرداخت می شود



تفاهم:

ورود رسمی به اقتصاد پرسود ایران؛ اپراتور سوم در خدمت روسیه

مجلس برای بیکاران نمی تواند کاری کند

به فکر تدابیر ویژه باشید؛ ترافیک تهران با اول مهر 25 درصد بیشتر می شود

جام جم :

مجلس شورای اسلامی پس از 7 سال انتظار؛ 60 هزار معلم حق التدریسی، تعیین تکلیف شدند

رئیس سازمان خصوصی سازی: سال طلایی واگذاری ها را می گذرانیم

کمیته مشترک دولت و مجلس برای انتخاب کابینه

گفتگوی "جام جم" با محمد جواد لاریجانی؛ گذشته و آینده اصلاحات

جوان:

خشم اروپا از اعترافات جاسوسان

فعالان سیاسی، رسانه ای و نمایندگان مجلس در گفتگو با "جوان": سفارت انگلیس باید تعطیل شود

تیم ملی به بوسنی رفت؛ بازی با تیمهای بزرگ در برنامه قطبی

کرد زنگنه: امسال سال طلایی خصوصی سازی است

جمهوری اسلامی:

مجلس تصویب کرد: 60 هزار معلم حق التدریسی استخدام می شوند

مهلت انتخاب رشته کنکوری ها 2 روز تمدید شد

ابراز نگرانی غرب از افزایش جمعیت مسلمانان در اروپا

توضیح دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره خبر اقامه نماز جمعه این هفته تهران

حمایت:

مجلس شورای اسلامی تصویب کرد: استخدام 60 هزار معلم حق التدریسی تا 5 سال آینده

کاهش شتاب شیوع آنفلوآنزای نوع A نسبت به هفته گذشته

سخنگوی سازمان هواپیمایی خبر داد: توقف پروازهای ایران-عربستان برای جلوگیری از شیوع آنفلوآنزای خوکی

وزیر آموزش و پرورش: قیمت کتابهای درسی نصف می شود

حیات نو:

پیامد مرگ بازداشت شدگان "کهریزک"

رسانه های فلسطینی نوشتند؛ رژیم صهیونیستی از ورود مقامات سازمان ملل به بیت المقدس جلوگیری کرد

واکنش اتحادیه اروپا به دادگاه حوادث اخیر

حزب الله:

یک پایگاه اطلاع رسانی عرب فاش کرد؛ ادامه موج دستگیری شیعیان در عربستان

احمدی مقدم: افرادی که ضرب و شتم شده اند شکایت کنند

الهام: در شورای نگهبان می مانم در دولت نه!

لغو طرح انتخاب شهردار از سوی وزارت کشور

خبر:

پرسش های جدی درباره مشورت احمدی نژاد با مجلس پابرجاست؛ نمایندگان مردم بی خبر از ترکیب کابینه

برنامه های شمقدری برای وزارت ارشاد

ابهامات در وقایع بازداشتگاه کهریزک

خراسان:

رئیس فراکسیون روحانیون مجلس خبر داد: مذاکره احمدی نژاد و لاریجانی درباره کابینه دهم

مجلس استخدام 60 هزار معلم حق التدریس و آموزشیار نهضت را طی 5 سال تصویب کرد

اظهارات متفاوت فرمانده ناجا و یک عضو کمیته ویژه مجلس درباره علت مرگ برخی بازداشت شدگان در کهریزک

دنیای اقتصاد:

بحث داغ "وزیران آینده" در پارلمان آغاز شد؛ 10 روز فرصت تا کابینه دهم

تنش در روابط ایران و اروپا

بانک های مرکزی اروپا توافق کردند؛ دخالت 400 تنی در بازار طلا

کردزنگنه، رئیس سازمان خصوصی سازی: صعود شاخص بورس مدیون واگذاری ها است

سرمایه:

درباره معرفی کردان و محصولی به عنوان وزیر هشدار داده شد؛ رایزنی غیر رسمی لاریجانی با احمدی نژاد

مقایسه آماری سالهای 85 و 86 نشان می دهد؛ بیکاری فقرا 2.5 برابر اغنیا

شاخص پنج رقمی شد

عضو کمیته حقیقت یاب مجلس: فرمانده نیروی انتظامی مسئول وقایع کهریزک است



سیاست روز:

گمانه زنی های تازه از کابینه دهم

سیاست روز در گفتگو با کارشناسان بررسی کرد؛ انتحار سیاسی

بزرگراه نواب فرو ریخت، یک نفر کشته شد؛ قنات هایی که می توانند حادثه ساز نباشند

فرهنگ آشتی:

واکنش 2 اصولگرای منتقد به توهین یک نماینده مجلس به آیت الله هاشمی رفسنجانی؛ آقای لاریجانی سکوت نکنید

انگشت "رسایی" این بار به سوی رئیس مجلس: موضع شما در برابر حوادث اخیر چیست؟

کاروکارگر:

با تصویب مجلس؛ 60 هزار معلم حق التدریس طی 5 سال آینده استخدام می شوند

رئیس سازمان خصوصی سازی؛ پرونده سهام عدالت تا 2 ماه آینده بسته می شود

مخزن آب حاوی جسد در پونک منبع آب شرب نیست

کیهان:

بازتاب جهانی دادگاه اغتشاشاگران؛ انگلیس: ایران به ما توهین کرد

رئیس جمهور: هفته آینده کابینه را معرفی می کنم

وزارت رفاه: دانشجویان بیمه درمان می شوند

تحرکات تازه نظامی صهیونیستها در مناطق اشغالی لبنان

گسترش:

بهار اشتغال در صنایع و معادن

وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: اصلاح الگوی مصرف سیاست محوری بخش صنعت و معدن

رئیس جمهوری اعلام کرد: جهش بی سابقه حضور جوانها در کابینه

وطن امروز:

معاون سازمان سنجش خبر داد: تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور تا ساعت 24 فردا

جدیدترین افتضاح در سریال "دروغ بزرگ"

عصبانیت انگلیس از اعترافات کارمند سفارت این کشور در تهران

همشهری:

مهلت انتخاب رشته کنکوری ها؛ تا فردا شب

یک ماه زودتر از زمان بندی؛ تونل توحید مهرماه گشایش می یابد

انتخاب شهرداران توسط دولت در دستور نیست؛ محدودیت اختیارات شوراهای شهر منتفی شد

خیز دوباره قیمت مواد غذایی در بازار

هدف واقتصاد:

احمدی نژاد پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بررسی وزیران را پذیرفت؛ تعامل جدید دولت با مجلس در انتخابات کابینه دهم

موافقت اصولی بانک مرکزی با عرضه سکه در بورس

ایران قیمت فروش نفت خود را رسما کاهش می دهد

بانک مرکزی خبر داد: گرانی به بازار گوشت مرغ، میوه های تازه و تخم مرغ رسید













