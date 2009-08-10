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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۴۰

"تصادف" امشب از شبکه دو پخش می‌شود

"تصادف" امشب از شبکه دو پخش می‌شود

فیلم‌های تصادف، بچه‌های راه‌آهن و فیات سفید 1 و 2 از امشب تا 21 مردادماه از شبکه دو روی آنتن می‌روند.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "تصادف" 19 مردادماه ساعت 23:40 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم محصول آمریکا را پائول آبسکال سال 2004 به مدت 84 دقیقه ساخت و بل هاسر، رابین تونی، دنیس فارینا و دنیل بلدوین به ایفای نقش پرداختند. داستان فیلم "تصادف" درباره یک بازیگر مشهور سینمای هالیوود است.

فیلم "بچه‌های راه‌آهن" سه‌شنبه 20 مردادماه ساعت 14:30 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی کریمی تهیه شده و داستان آن درباره پسر بچه‌ای روستایی است که پدرش شهید شده است. او نامه‌ای به حضرت امام خمینی (ره) می‌نویسد و ...

نمایی از فیلم سینمایی "تصادف"

فیلم "فیات سفید" هم در دو قسمت سه‌شنبه و چهارشنبه 20 و 21 مرداد ساعت 23:40 از شبکه دو پخش می‌شود.این فیلم به کارگردانی میشل سوآوی ساخته شده و کارلو فالکونه، انریکو سارینا، ماریو دلگارینو، انچنزو ارومی، سانتا دی رایدین و امیلی مارسلینا تعدادی از بازیگران اصلی آن هستند.

این اثر محصول سال 2003 کشور ایتالیا و درباره سربازرس والریو است که با یک فیات سفید رنگ به دنبال یک گروه تبهکار است که سرانجام باعث متلاشی شدن این باند می‌شود.

کد مطلب 926839

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