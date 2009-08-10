شایعه رفتنم به وزارت ارشاد جدی است اما اصلش نه!

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی صبح روز گذشته (18 مرداد) در حاشیه آئین تجلیل از حامیان نسخ خطی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که پرسید "آیا پیشنهادی از رئیس جمهور برای ارائه برنامه جهت تصدی پست وزارت ارشاد دریافت کرده‌اید یا خیر؟" گفت: نه! پیشنهادی به من نشده است. البته شایعه‌اش جدی است اما اصلش نه!

غلامعلی حداد عادل در پاسخ به این سوال که "آیا تمایلی برای رفتن به وزارت ارشاد دارید یا خیر؟" افزود: نه! من همین جا که هستم (کمیسیون فرهنگی مجلس) در خدمت اهل فرهنگ هستم و بعید است چنین اتفاقی بیفتد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادبی فارسی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بنیاد قریب‌التاسیس سعدی گفت: مقدمات تاسیس بنیاد سعدی فراهم شده و موضوع آن در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در جلسات آینده مطرح خواهد شد. امیدوارم با تصویب اساسنامه این بنیاد خبر خوشی برای علاقمندان به زبان و ادب فارسی داشته باشم.

حداد عادل در پاسخ به این سوال ما که "آیا با تاسیس بنیاد سعدی سه مرکز گسترش زبان فارسی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)، شورای گسترش زبان فارسی (وزارت ارشاد) و اداره امور بین‌الملل زبان فارسی (وزارت علوم) منحل خواهند شد؟" افزود: با تاسیس بنیاد سعدی همه کارهای مربوط به آموزش زبان فارسی به خارجیها و در خارج از ایران در این بنیاد متمرکز می‌شود.