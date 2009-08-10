110 محیط بان محیط زیست در سالهای گذشته کشته شده اند

محمد درویش در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه امسال نیز 5 نفر به کشته شدگان محیط زیست ایران اضافه شده است گفت: محیط بانان که جانشان را برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی این کشور به خطر می اندازند، معتقدند فعالیت آنها نادیده گرفته می شود و من در گفتگوهایی که با آنها داشتم اغلب از اینکه قوه قضائیه دستگیر شدگان را با حکمهای ناچیز آزاد می کنند، دلزده هستند.

این فعال محیط زیست با تاکید بر اینکه شرایط کاری برای محیط بانان نه به لحاظ مادی واجد ارزش است و نه به لحاظ معنوی انگیزه برای آنها ایجاد می کند افزود: در قانون صراحتا به این بحثها اشاره شده ولی هیچ وقت اجرایی نشده است و با توجه به تعداد کم محیط بانان به نسبت مناطق حفاظت شده و فشار روانی و فیزیکی کار، آنچه وجود دارد با استانداردهای جهانی و منطقه ای فاصله دارد و محیط بانان شرایط سختی را تحمل می کنند به نحوی که اگر 10 هزار محیط بان برای مناطق حفاظت شده نیاز باشد تنها هزار محیط بان وجود دارد که با شرایط طاقت فرسا فعالیت می کنند.

محمد درویش با انتقاد از وضعیت سخت محیط بانان محیط زیست و سازمان جنگلها تاکید کرد: چند بار دولت لایحه ای برای ساماندهی وضعیت محیط بانان فراهم کرده ولی هر بار به تعویق افتاده است با این حال با توجه به بحث کوچک سازی دولت، استخدام محیط بانان جدید نامشخص است و محیط بان جدید استخدام نمی شود در حالی که نبود نیروی انسانی در این مورد به شدت احساس می شود و در کشورهای دیگر مثل آمریکا و استرالیا و دیگر مناطق حفظ محیط زیست جزو وظایف اساسی دولت است و به نوعی بحثی امنیتی محسوب می شود و در ایران هم این بحث باید از شمول اصل 44 و بحث کوچک ساز دولت خارج شود و محیط بانان باید مستقیما توسط دولت استخدام شوند.

این پژوهشگر محیط زیست با اشاره به تعداد زیاد کشته شده های محیط زیست و محیط بانان کشور اضافه کرد: محیط بانان با نگران وضعیت خود هستند و البته با دستور مقام معظم رهبری محیط بانانی که در حین انجام وظیفه کشته می شوند مشمول وضعیت شهید شدند و خانواده آنها از این امکان استفاده خواهند کرد ول به لحاظ قضایی مشکلات زیادی در خصوص متخلفان وتهدید کنندگان جان محیط بانان و منابع طبیعی و محیط زیست وجود دارد.

با این حال ماموران گارد محیط زیست ایران بیش از 35 سال است که به موجب قانون در زمره نیروهای مسلح کشور محسوب می شوند و علاوه بر آن به عنوان ضابطان قضایی همچون ماموران نیروهای انتظامی ، در مواجهه با قاچاقچیان و شکارچیان غیرمجاز آنان را دستگیر کرده و چنانچه درگیر شدند دست به سلاح می شوند. اما تا به امروز حتی اگر محیط بانی هم در درگیریهای موجود برای دفاع از جان خود با رعایت ترتیب تیراندازی بعضاً دست به سلاح شده اند، که متاسفانه دستگاه قضایی باز هم رای به نفع شکارچی متخلف داده است.