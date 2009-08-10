دور برگشت در لیگ مبارزه می کنم / سفر به دانمارک لغو شد

جاسم ویشگاهی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: آسیب دیدگی ام از ناحیه کمر هنوز به طور کامل بهبود پیدا نکرده و طبق نظر پزشکان اجازه تمرین ندارم.

وی ادامه داد: پس از پیگیری معالجات ، مدتی است که آب درمانی را آغاز کرده و با کمک یک متخصص کار درمان را به شدت پیگیری می کنم و اگرهمین روند را ادامه دهم به احتمال فراوان تا 15 روز دیگر تمرین را خیلی سبک آغاز می کنم. البته اصرار به تمرین با این شرایط ندارم و می خواهم با سلامت کامل به میدان بازگردم.

ویشگاهی در مورد حضور در اردوی تیم ملی گفت: در شرایط کنونی که تیم ملی برای مسابقات قهرمانی آسیا بسته و تمرینات خود را دنبال می کند همه باید برای موفقیت آن کمک کنند. اگر مشکل آسیب دیدگی من به طورکامل حل شود در فرصت بعدی برای بازگشت به اردوی تیم ملی تصمیم خواهم گرفت.

این عضو تیم ملی در پایان پیرامون سفر به دانمارک گفت: قرار بود برای برگزاری یک استاژ راهی کپنهاگ شوم که به دلیل دیر رسیدن دعوت نامه سفارت دانمارک در تهران دو ماه بعد را برای صدور روادید اعلام کرد که من هم به دلیل برگزاری لیگ و همراهی تیم دانشگاه آزاد از انجام این سفر منصرف شدم.

کاراته کای ملی پوش تیم دانشگاه آزاد گفت: در تلاش هستم با استفاده از زمان دو ماهه تعطیلی لیگ مشکل آسیب دیدگی خود را رفع کرده تا از دور برگشت تیم خود را در لیگ برتر همراهی کنم.