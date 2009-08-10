خانه مدرس کاملاً تخریب شده است

محسن مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: خانه ای که سازمان میراث فرهنگی قبل از مدیریت مشایی خریداری کرده بود متعلق به آیت الله مدرس نبوده و به اشتباه این امر رخ داده است.

نوه آیت الله سید حسن مدرس افزود: ما سالهاست که مکاتبات زیادی با سازمان میراث فرهنگی و همچنین شهرداری منطقه 12 درباره مشکلات این خانه انجام داده ایم اما هیچ نتیجه ای در بر نداشته است،.

سابقه خرید اشتباهی خانه نصیرالدوله به جای خانه مدرس توسط سازمان میراث فرهنگی به سال 1382 باز می گردد. در این سال با پیگیری نمایندگان مجلس و رسانه ها سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت مبلغ یک میلیارد و 150 میلیون تومان در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت تا صرف خرید و مرمت خانه مدرس شود اما این سازمان تمام بودجه اختصاصی را صرف خرید خانه نصیرالدوله بدر اولین وزیر فرهنگ دولت رضاشاه کرد.

نوه آیت الله مدرس در ادامه تاکید کرد: خانه مدرس در حال حاضر به طور کامل تخریب شده است و چنانچه سازمان میراث فرهنگی بخواهد این خانه را خریداری کند باید نوسازی وسیعی در آن انجام شود.

خانه تاریخی آیت الله سید حسن مدرس نامدارترین چهره قانونگذاری ایران و سرسخت ترین مخالف استبداد رضاشاهی در خیابان امیرکبیر تهران و در کوچه شهید علیرضا جاویدی ( معروف به کوچه میرزا محمود وزیر) قرار دارد و اکنون این خانه در مالکیت خانواده کتابچی است و به عنوان انبار کتاب از آن استفاده می شود.

نوه آیت الله مدرس افزود: در مکاتباتی که با سازمان میراث فرهنگی داشته ایم از آنها خواسته ایم اشتباه خود را تکرار نکنند و خانه دیگری را به جای خانه مدرس نخرند.