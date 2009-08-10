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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۸:۳۰

از سوی هیئت دولت ؛

احکام بخش صنعت و معدن برنامه پنجم تصویب شد

احکام بخش صنعت و معدن برنامه پنجم تصویب شد

هیئت دولت در نشست عصر یکشنبه خود احکام بخشهای صنعت و معدن و اشتغال برنامه‌ پنجم توسعه کشور موسوم به "پیشرفت و عدالت" را پس از بحث و بررسی به تصویب رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که به ریاست دکتر محمود احمدی‌نژاد رییس جمهوری برگزار شد، همچنین کلیات لایحه امور گمرکی به عنوان یکی از اجزای برنامه طرح تحول اقتصادی دولت و نیز کلیات لایحه جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب شد.

در جلسه چند هفته قبل هیئت وزیران نیز تعدادی از احکام برنامه پنجم توسعه (پیشرفت و عدالت) در باب علم و فناوری مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسیده بود.

امیر منصور برقعی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در گفتگو با مهر از جلسات فوق العاده دولت برای بررسی و تصویب لایحه برنامه پنجم و ارائه آن در اسرع وقت به مجلس خبرداده و اعلام کرده است: جداول کلان این برنامه آماده شده است.

به گزارش مهر، رشد اقتصادی 8 درصدی، نرخ بیکاری 7 درصدی و رشد 2.7 درصدی بهره وری در برنامه پنجم در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 926848

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