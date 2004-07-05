دفاع قريع از فعاليتهاي امنيتي مصر در نواز غزه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، احمد قريع تاكيد كرد: نقش مصر در نوار غزه تنها به كمك به بازسازي تشكيلات امنيتي فلسطين مختصر خواهد شد.

قريع در كنفرانس خبري پس از نشست كابينه فلسطين، اظهار داشت: چيزي به نام نقش امنيتي مصر در نوار غزه وجود ندارد بلكه تنها كمك مصر به تشكيلات خودگردان فلسطيني است.

قريع در واكنش به انتشار نتايج يك نظر سنجي درفلسطين اين مطلب را مطرح كرد.

نتايج اين نظر سنجي نشان مي داد فلسطيني ها با نقش امنيتي مصر در نوار غزه مخالف هستند.

نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين اظهارداشت: مصر قبول كرده تا به فلسطيني ها در زمينه امنيتي كمك كند وما به اين كمك ها نياز داريم.

وي افزود: نظاميان مصرنخواهند آمد بلكه كارشناسان و مربي هاي مصري به فلسطين مي آيند، اميدواريم اين مطلب براي همه واضح و روشن باشد، از ايفاي نقش مصر در نوار غزه و كرانه باختري رود اردن سپاسگذاريم.

قريع همچنين كادر رهبري و بقيه موسسات رسمي ومردمي فلسطين را به بررسي راه هاي تعامل با تصميم دادگاه لاهه درباره ديوار حائل فراخواند.

نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين دراين باره گفت در نشست غير رسمي روز شنبه آينده كه با حضور اعضاي كادر رهبري، شوراي قانونگذاري و همه نيروهاي سياسي فلسطيني برگزار مي شود، راه هاي تعامل با تصميم دادگاه لاهه مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

وي اظهاراميدواري كرد: تصميم دادگاه لاهه درباره ساخت ديوار حائل،" عدالت بين المللي ومحكوميت ناديده گفتن حقوق ديگران از سوي اسراييل و دزديدن سرزمينشان" را به نمايش بگذارد.

رژيم صهيونيستي علي رغم مخالفتهاي گسترده بين المللي و سازمان هاي حقوق بشر، همچنان به ساخت ديوار حائل در كرانه باختري رود اردن ادامه مي دهد.

قريع همچنين گفت: دولت فلسطين هيئتي را براي ديدار با نمايندگان اعضاي كميته چهار جانبه تشكيل داده است. اين هيئت در ديدارهاي خود تحولات اراضي اشغالي فلسطين را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد.

كميته چهارجانبه متشكل از آمريكا، روسيه ، سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا براي پايان دادن به خشونتها در اراضي اشغالي فلسطيني طرح نقشه راه را تدوين كرد اما با كارشكني نظاميان صهيونيست، اين طرح با بن بست روبروشد.

نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين همچنين با استقبال از مواضع " پاك و شجاعانه" فرانسه در برابر محاصره ياسر عرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين، از همه كشورهاي اروپايي و ديگران خواست تا براي پايان دادن به اين محاصره تلاش كنند.

ميشل بارنيه وزير امور خارجه فلسطين پيش از اين در سفر به اراضي اشغالي فلسطين، علي رغم مخالفت هاي شديد مقامات صهيونيست، با ياسر عرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين كه در محاصره رژيم صهيونيستي به سرمي برد، ديدار و گفتگو كرد.