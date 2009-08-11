برق منطقه ای گیلان به خودرو برف پیما مجهز شد

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: به دلیل بارشهای سنگین برف در سالهای اخیر و خروج خطوط در اثر آن و لزوم تسریع و به موقع در مدار قرار دادن خطوط آسیب دیده و با توجه به نیاز به انرژی برق در فصل زمستان و به علت مشکلاتی که در تردد خودروهای کمک دار در مناطق برف خیز و صعب العبور به ویژه در مناطق دیلمان، فیلده رودبار و کوهین وجود داشت این شرکت اقدام به خرید یک دستگاه خودروی برف پیما کرده است.

وی در خصوص مشخصات فنی این برف پیما، بیان داشت: نوع موتور مرسدس بنز LA 904 OM، تعداد سیلندر چهار، قدرت 170 اسب بخار، وزن چهار هزار و 400 تن و حداکثر سرعت 25 کیلومتر بر ساعت است.

آزادگان خاطرنشان کرد: موتور مستقل دیزلی برای سیستم گرمایی کابین عقب، شنی آلومینیومی برای پیمایش روی سطوح برفی و یخی، کابین هشت نفره عقب برای حمل سرنشین، تیغه برف برای پاکسازی مسیر برفی، وینچ با قدرت دو هزار و 600 کیلوگرم از جمله تجهیزات این خودرو است.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان ادامه داد: این دستگاه خودروی برف پیما محصول 2008 شرکت آلمانی است.