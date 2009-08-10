تمام آزمایشگاه های استاندارد کالا در بندر خرمشهر مستقر می شوند

سید علیرضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان اظهار داشت: به منظور جذب سرمایه در بندر خرمشهر و رونق اقتصادی در این بندر باید تا آنجایی که امکان دارد هزینه ها را کاهش و تسهیلات بیشتری به تجار و بازرگانان ارائه داد.

وی اضافه کرد: در این راستا استقرار آزمایشگاه های استاندارد در یک مکان مشخص در محل بندر و تسریع در انجام امور گمرکی برای بازرگانان یک مزیت مهم نسبت به بنادر دیگر در کشور به شمار می آید.

وی همچنین با اشاره به تشکیل کارگروهی مشترک برای بررسی کمبودهای آزمایشگاه های استاندارد در بندر خرمشهر افزود: تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان اداره بندر خرمشهر، گمرک، موسسه استاندارد و سازمان منطقه آزاد اروند می تواند مشکلات آزمایشگاه استاندارد را در بنادر به سرعت رفع کند.

موسوی تصریح کرد: توسعه زیرساختها از جمله احداث انبارها، استقرار دستگاه های XRay می تواند حجم وسیعی از سرمایه را به سمت بندر خرمشهر سرازیر کند.