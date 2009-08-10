المپیاد دانشگاه پیام نور در تبادل فرهنگی نقش موثری دارد‌

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود محسن ‌زاده یکشنبه شب در بازدید از المپیاد ورزشی دانشجویان دختر پیام نور کشور در بیرجند با تبریک ولادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی صاحب زمان (عج) افزود: المپیاد ورزشی دانشگاه پیام نور یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای ورزشی کشور است.

وی ضمن خیر مقدم به ورزشکاران و میهمانان دومین المپیاد ورزشی دانشگاهیان دختر دانشگاه‌های پیام‌ نور سراسر کشور اظهار امیدواری کرد: بیرجند میزبان خوبی برای دانشجویان دختر پیام نور کشور باشد.

شهردار بیرجند عنوان کرد: از آنجایی که شهر بیرجند در منطقه شرق و کویری کشور قرار گرفته سعی مجموعه شهرداری بیرجند بر مهیا‌کردن شهری سرسبز و با نشاط برای شهروندان و میهمانان گرامی واقع شده است و در این راستا با ایجاد پارک‌ها و فضاهای سبز متعدد تا حد زیادی موفق بوده است.

محسن‌زاده افزود: شهر بیرجند نخستین شهر کشور در حوزه IT و ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان است که در این راستا مجهز کردن ناوگان اتوبوسرانی و به دنبال آن ناوگان تاکسیرانی به بلیط الکترونیکی شهروندی و سیستم اینترنت رایگان در پارک ‌ها انجام شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر شهرداری با داشتن سالن‌های ورزشی در سطح شهر و ایجاد جاده‌های سلامتی در پارک ‌ها و فضاهای سبز شهر بیشترین خدمات ورزشی را به مردم خونگرم و مهمان‌نواز و فرهنگ ‌دوست بیرجند تقدیم می ‌کند.

شهردار بیرجند در پایان اظهار امیدواری کرد: گام‌های بهتری برای خدمت به شرکت ‌کنندگان دومین المپیاد ورزشی دانشگاه پیام نور کشور برداشته شود.