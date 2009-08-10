صادرات محصولات کشاورزی از مرز مهران به عراق از سر گرفته شد

ولی الله حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: پس از وقفه ای، صادارت محصولات کشاورزی از مرز بین المللی مهران به کشور عراق دوباره آغاز شده است.

وی بیان داشت: قبل از این به دلیل مسائل مختلف، مرزبانان عراقی از صادرات محصولات کشاورزی به کشور عراق در این مرز ممانعت می کردند.

این مسئول با اشاره به اینکه روزانه 160 کامیون از محصولات کشاورزی مختلف از مرز مهران به کشور عراق صادر می شود، خاطرنشان کرد: محصولات کشاورزی صادر شده شامل هندوانه، زردآلو، تره بار، خیار و...است.

حیاتی عنوان کرد: استان ایلام به دلیل پتانسیلهای فراوان در زمینه کشاورزی، آماده صادرات انواع محصولات کشاورزی به کشور عراق از طریق مرز مهران است.

این مسئول یادآور شد: علاوه بر صادرات محصولات کشاورزی، ترانزیت سوخت، تردد زوار و صادرات کالا در مرز مهران به کشور عراق انجام می شود.

استان ایلام دارای 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است.